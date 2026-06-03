Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Komisyonun başında usule ilişkin görüşme isteyerek, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesini eleştirdi.

Muş ise kanun tekliflerinin görüşülmesi için dağıtımın Meclis Başkanlığı tarafından yapıldığını ve ana komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlendiğini aktardı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, 24 maddelik kanun teklifinin toplumun her kesiminin talep ve beklentilerine kulak verdiğini ifade etti.

Farklı siyasi görüşlerin olacağını belirten Yegin, şunları kaydetti:

"Siyasi rekabet olacaktır. Muhalefet eleştirilerini dile getirecektir. Ancak milletimiz de şunu açık şekilde görmektedir ki, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey yönetimde istikrar ve milletini yücelten güçlü devlet kapasitesidir. Bugün bazı partilerinin kendi iç gündemlerine yoğunlaştığı, 'kucaklaşma, bölünme, ayrışma, arınma, temizleme' kavramları çerçevesinde kendi iç tartışmalarıyla milletimin gündeminde daha da koptuğu bir dönemde, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizler enerjimizi, emeğimizi, birikimimizi milletimizin sorunlarına, beklentilerine, ekonomiye, yatırıma, üretime ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine adamaya devam ediyoruz."

"Amir rütbelerinde kullanılan oranlar güncellenecek"

Emniyet Teşkilatından gelen talepleri dikkate aldıklarını, Türkiye'nin güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarının kariyer planlamalarını etkileyen bazı yapısal sorunların bulunduğunu ifade eden Yegin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle son yıllarda ortaya çıkan personel yapısı nedeniyle üst rütbelere geçişlerde belirli kademelerde ciddi yığılmalar oluştuğu, liyakat ve hizmet süresi bakımından terfiyi hak etse de personelin kadro sınırlamaları nedeniyle beklemek zorunda kaldığı görülmüştür. Bu doğrultuda amir rütbelerinde kullanılan oranları güncelleyerek üst rütbelere geçişlerde ortaya çıkan kadro daralmalarını azaltıyor, kariyer planlamasının daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Geçmişte sağlık şartlarına ilişkin yargı süreçleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan ve herhangi bir kusuru bulunmayan personelin yaşadığı mağduriyetleri giderecek hakkaniyet temelli bir düzenlemeyi de hayata geçiriyoruz."

Yegin, vergi güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla lisansa tabi akaryakıt sektörlerinde teminat mekanizmasının daha etkin hale getirildiğini vurgulayarak, "Vergi kayıp ve kaçak riski yüksek alanlarda mükelleflerin faaliyetlerini kesintiye uğratmadan kamu alacağının daha etkin şekilde güvence altına alınmasını sağlayarak risk odaklı bir denetim yaklaşımını benimsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençler için eğlence vergisi muafiyeti getirdiklerini kaydeden Yegin, "Yerel yönetimlerimizden gelen talepler doğrultusunda taşınmaz satış süreçlerini daha etkin hale getiren düzenlemeler yapıyoruz. Mahalli idarelerin taşınmaz satışlarını taksitli şekilde yapabilmesine olanak vererek hem vatandaşlarımız açısından finansman kolaylığı sağlıyor hem de yerel yönetimlerimizin gelir yönetimine yeni imkanlar kazandırıyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlayan KDV istisnasının süresini uzattıklarını da belirten Yegin, "Teklifimizin her bir maddesi farklı bir alana ilişkin görünmekle birlikte tamamı aynı hedefe hizmet etmektedir: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak, hukuk güvenliğini güçlendirmek, ekonomik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda devletimizin kurumsal yapısını daha da ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri, Komisyon'da kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.