TBMM İnsan Hakları Komisyonu Kilis'te Geri Dönüş Süreçlerini İnceledi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, beraberindekilerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geri dönüş süreci kapsamında yapılan hazırlıkları yerinde incelemelerde bulundu. Heyet, hem Kilis'teki mevcut durum hem de geri dönüş süreçleri hakkında Vali Tahir Şahin'den bilgi aldı.

Geri dönüşlerde rakamlar açıklandı

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre rejimin devrilmesinin ardından bugün itibarıyla 60 bin Suriyelinin güvenli ve gönüllü olarak ülkelerine döndüğü belirtildi. Toplamda ise bugüne kadar yaklaşık 800 bin Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş yaptığı vurgulandı. İncelemelerin ardından konuşan Milletvekili Atay Uslu, " Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölgelerle dönüşlere öncülük etti. Şimdi Esad rejiminin sona ermesiyle bu model hızlanarak devam ediyor" dedi.

" Türkiye, geri dönüş sürecine hazır"

Heyettekiler, Türkiye'nin geri dönüş süreçlerini insani, fiziki ve teknik açıdan detaylı şekilde planladığını da vurguladı. Geri dönüşlerin istihdam piyasasına etkileri ve sonrasındaki ekonomik durumlar ise komisyonun çalışma konuları arasında yer alıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Uslu, "İnşallah Suriye'de altyapısıyla, üst yapısıyla bir sistem kurulur, huzur ve barış sağlanır. Bunun sonunda Suriyeli kardeşlerimiz kendi ülkelerine dönerler. Türkiye olarak biz her zaman barış ve istikrarın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KİLİS