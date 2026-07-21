TBMM'de dört parti önerisi reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği helikopter kazası", İYİ Parti'nin "15 Temmuz hain darbe girişimi", DEM Parti'nin "20 Temmuz 2015'te Suruç'ta yaşanan hadiseler" ve CHP'nin "fındık politikaları" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında bilgi verdi. Örgütle darbe girişimi öncesinde yeteri kadar mücadele edilmediğini ileri süren Çömez, "Devletin yetkilileri böyle bir hata yapamaz. Gelin, bu komisyonu kuralım. Daha size söyleyecek çok şeyim var, konuşacak çok şeyim var. Bir daha böyle alçak örgütler -adı ne olursa olsun- bu ülkede yuvalanmasın, yapılanmasın. Bu ülke hepimizin. Bu ülke sadece AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisinin ve diğer partilerin değil hepimizin ve hepimiz iyi niyetle uğraşıyoruz. Gelin, bir daha bu ülkenin başına böyle bir bela olmaması için İYİ Partinin verdiği önergeyi kabul edin ve bu ülkede bir daha emperyalist uşakları dal budak salmasın." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, FETÖ'ye devletin kapılarını açan siyasi iradenin, farklı partilere sızan siyasetçilerin kararlılıkla araştırılmadığını iddia etti. Esen, "FETÖ yeraltında büyümedi sayın milletvekilleri, gözlerimizin önünde güçlendi. Dershaneleri, okulları ve yurtları açıktı ve çok da başarılıydı. Türkçe olimpiyatları hem iktidar hem muhalefet partilerinin en üst düzey yöneticilerinin ve bakanlarının katıldığı büyük törenlerle düzenleniyordu çünkü legal bir sivil toplum yapılanması olarak kabul görüyordu o zamanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin içine benzer yapılanmaların sızmaması için siyasetçilerin de müdahale edemeyeceği daha güçlü kontrol ve denetime ihtiyaç duyulduğunu aktaran Esen, "FETÖ'nün siyasi ayağı elbette bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalı, örgüte bilerek destek veren siyasetçiler ile devletin teşvik ettiği bir yapıya iyi niyetle güvenen masum insanlar kesin biçimde ayrılmalıdır çünkü adalet suçluyu saklamak değildir, evet ama masumu da suçlu ilan etmek hiç değildir." dedi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 15 Temmuz süreciyle gerçek anlamda yüzleşilmesi gerektiğini aktardı. Akın, "Bizim için darbeler karşısındaki çözüm, en geniş demokratik hakların kullanılması, açıklığın, şeffaflığın ilan edilmesi, bağımsız, güçlü bir yargının olması, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesidir ancak şu anda bu ülkede maalesef böyle bir demokratik kriter söz konusu değildir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsattı. Komisyondaki CHP'li 4 kişiden birinin de kendisi olduğunu kaydeden Emre, komisyonun raporunun Genel Kurul'da görüşülmemesine tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gezi olayları sürecinde FETÖ'cü emniyet mensuplarının müdahalesiyle olayların daha da alevlendiğini belirtti.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz sadece siyasete ve bir partiye karşı değil, demokrasiye ve milletimizin iradesine karşı yapılmış bir hain darbe girişimidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniformalarının içerisine saklanmış istihbarat örgütlerinin, emperyalistlerin yapmış olduğu bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimine milletimiz hep beraber karşı çıkmıştır, bugün de yine aynı şekilde karşı çıkmaya devam ediyor. Ben özellikle o süreçte o gecede Gölbaşı'nda Genelkurmay kavşağında, İstanbul'da köprüde şehit olan 253 kardeşimizi, evladımızı rahmetle anıyorum; Allah makamlarını cennet etsin. 2 binin üzerindeki gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Bu bir demokrasi mücadelesidir, bu milletimize karşı yapılmış bir harekettir. Buna göre de milletimiz gerekli cevabı vermiştir. Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz iradesi de olmadığı takdirde bu mücadeleyi yapabilmenin mümkün olmadığını o zamanki Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ da çok açık, net bir şekilde söylemiştir."

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, partisinin grup önerisi üzerine fındıklardan yapılmış bir elbise ile konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.