TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "merkezde görevlendirilen kamu görevlileri", İYİ Partinin "tarımsal istihdam", Dem Parti'nin "Suriye'de yaşanan olaylar" ile CHP'nin "yasaklı madde kullanımı"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, tarım ve hayvancılıkta girdi maaliyetlerinin her geçen gün arttığını söyledi. Durumun böyle devam etmesi halinde et fiyatlarının düşmeyeceğini anlatan Gürban, "Yem maliyetleri altında ezilen üretici ahırını kapatmakta, hayvanını kesime göndermektedir. Kırsal üretim bu şekilde tasfiye edilmektedir. Bir tarafta pahalı et, diğer tarafta iflas eden üreticilerimiz. Bakanlık, üreticiyi, üretim kapasitesini düşünerek değil ithalat yaparak fiyatları kontrol etmeye çalışıyor. Uygulanan politikanın amacına ulaşmadığı, ithalata rağmen fiyatların düşmemesinden anlaşılıyor. Bizim ihtiyacımız, ithalat lobilerini değil Türk çiftçisini ve besicisini koruyan, kalıcı, akılcı ve yerli bir hayvancılık politikasıdır." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, tarımsal istihdamda ciddi bir düşüş olduğunu söyledi.

İstihdam sayısının yıllar içerisinde gerilediğine işaret eden Şahin, "2000'li yılların başında tarımda istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 7,5 milyon civarındayken bugün bu rakam 4,7-4,8 milyon kişiye gerilemiştir, bu da yaklaşık 2,5-3 milyonluk bir daralma anlamına geliyor. Bu düşüş sadece kayıtlı istihdam azalışı değil, aynı zamanda kırsal alanlardan kentlere göç, genç nüfusun tarımdan uzaklaşması ve yapısal dönüşümün bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, tarım alanlarının yıldan yıla azaldığını savundu.

Genç çiftçi sayısının sürekli azaldığını belirten Şenyaşar, "Türkiye'nin tarım depolarından biri olan, Mezopotamya'nın bereketli simgesi, seçim bölgem olan Urfa kaderine terk edilmiş. Urfalı çiftçilerin feryadını, ülkeyi yöneten iktidar duymak istemiyor. Görüştüğümüz her üretici, elini sıktığımız her hemşerimiz aynı dertten illallah etmiş durumda, elektrik yok, tarımsal sulama suyu yok, huzur yok, üretim var ama kazanç yok." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yağmurluk giyerek kürsüye çıktı. Kaya, "Bu yağmurluğu afetten etkilenen Antalyalı çiftçilerimizin ricası üzerine giyerek çıktım" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün "Sayın Kaya, maksat hasıl oldu." demesi üzerine Kaya yağmurluğu çıkardı.

Kaya, Antalya'nın bazı ilçelerinde üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri sıralayarak, "Çiftçimizin bankalardan ya da Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi başvurusunda SGK prim borcu veya vergi borcu yoktur şartının kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, stratejik ürünler başta olmak üzere artık hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ekileceğine Tarım ve Orman Bakanlığının karar vereceğini ifade etti.

Suya toplam 3 trilyon 350 milyar lira yatırım yapıldığını ve sulamaya açılan 24 milyon dekar alanla birlikte sulanan tarım alanının 72 milyon dekara ulaştığını kaydeden Adak, şöyle konuştu:

"Genç kuşağı kırsalda tutacak olan doğru istihdam ve sosyal politikaların uygulanması, tarımsal istihdam tarımsal üretim ve özellikle gençlerin istihdamı da oldukça önemlidir. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'yle işlenmeyen, nadasa bırakılan, işlemeli tarıma uygun olmayan tarım arazilerinde bitkisel üretiminin artırılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılması ve stratejik arz açığı bulunan ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 81 il tarım ve orman müdürlüğünden gelen proje teklifleri değerlendirilmesinde kadın ve genç çiftçilerin yer aldığı projelere öncelik verilmektedir."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ödenen kırsal kalkınma hibelerinin yüzde 67'sinin genç yatırımcıları kapsadığını aktaran Adak, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi, tarım sektöründeki birçok farklı alanlara destekler sağlanmaktadır. Türkiye gibi tarımsal potansiyeli çok yüksek ülkeler için tarımın önemi sadece ekonomik bir faaliyet olmanın yanı sıra toplumun sürdürülebilir kalkınması ve istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Türkiye'de tarım sektörü geniş bir nüfus kesimine iş imkanı sağlamaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için tarım geçim kaynağıdır. Stratejik bir sektör olan tarımda üretimi merkeze alan politikalarla hem krizlere dayanıklı hem de sürdürülebilir bir modele sahip genç ve kadın istihdamını önceleyen bir ülke olduğumuzu bilgilerinize sunarım."

Öte yandan Genel Kurulda, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki Dışişleri Komisyonu heyetinin 9-14 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, söz konusu ziyarete kendi partilerinin davet edilmediğini savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in, Yükseköğretim Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi belirlendi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin üçüncü sırasına alındı.

Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini bugün tamamlayacak, tamamlayamaması halinde, yarın ve perşembe günü de bu kanun teklifinin görüşmeleriyle çalışmalarına devam edecek.

10 Şubat Salı günü ise Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Genel Kurul, 17-18-19-24-25 ve 26 Şubat'ta ise çalışmalarını 24.00'e kadar sürdürecek.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün istifası üzerine Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz seçildi.

Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.