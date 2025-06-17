TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi açmasının ardından, "Meclisimiz tarihi boyunca ardında demokratik birikimler bıraktığı gibi, 105 yıllık tarihi boyunca dramatik olayların da yaşandığı bir yer olmuştur. Ne yazık ki bu dönemde de acı kayıplar yaşadık. Değerli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, bu kürsüde, tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kalan Filistin halkının acılarını dile getirirken hayata veda etti. İşgalci, saldırgan, katliamlarında dur durak bilmeyen, Orta Doğu'yu adeta bir yangın yerine çeviren Netanyahu'yu ve iş birlikçilerini lanetliyordu. Sözlerinde büyük bir samimiyet, yüreğinde derin bir hüzün vardı; kürsüde diline söz geçirdi ama kalbine söz geçiremedi ve aramızdan ayrıldı. Bu koltuğa her oturuşunda esprileriyle, hitabetiyle, kendine has tarzıyla iz bıraktı Sırrı Süreyya Önder. Sanatçı kişiliğinin yanında ömrünü barışa adamıştı, o adeta barışın büyükelçisiydi. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 'Barış' sihirli bir sözcüktür ve hangi dilde söylenirse söylensin o dilin en kutsal sözcüğüdür. Barış, savaşın, şiddetin ve silahın panzehridir. Sırrı Süreyya Önder, barışı savunanların tarihe derin bir iz bıraktığını bizlere bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

'CAN ATALAY'IN HALA CEZAEVİNDE OLMASI ANAYASA İHLALİDİR'

Bingöl, milli iradenin ihlali ile ilgili birçok olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Halkın iradesinin hayat bulduğu, farklı seslerin ve düşüncelerin istişare edilerek milletin ortak geleceğinin oluşturulduğu yerdir ancak bu iradenin en temel dayanaklarından biri olan temsiliyet hakkı bu dönemde ciddi bir ihlale uğramıştır. Halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ın hala cezaevinde tutulması çok açık bir Anayasa ihlalidir. Dört duvar arasında tutuklu olan sadece Can Atalay değil, ona oy veren 75 bin Hataylı vatandaşımızın iradesidir. Milletin kayıtsız şartsız temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve bu hukuksuzluk ortadan kaldırılmalıdır. Bugün milli iradenin ihlali söz konusu olduğunda yalnızca bu örneklerle sınırlı olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Seçimle göreve gelmiş yerel yöneticilere uygulanan hukuk dışı uygulamalar, kayyum atamaları halkın iradesine duyulan güveni sarsmakta, demokrasimizin işleyişini tehdit etmektedir. Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi gibi evrensel hukuk ilkeleri hiçbir şekilde göz ardı edilemez" diye konuştu.

CHP'Lİ AKAY, DEVLET BÜTÇESİNİN NEREYE HARCANDIĞINA İLİŞKİN 54 METRELİK LİSTEYİ SERGİLEDİ

Genel Kurul'da, milletvekillerinin 1'er dakikalık değerlendirmeleri, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin açıklamaları ve grup önerilerinin görüşmelerinin ardından kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Bu bölümde CHP grubu adına söz alan Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Ben bugün burada sizlere bunu göstereceğim. Kürsüde gördüğünüz sadece bir kasa değil, bu kasa bu milletin rızkı, bu ülkenin umudu, geleceğidir. Bu kasa bir çocuğun sütüdür, bir annenin duasıdır, bir babanın onurudur. İktidar maalesef bu kasayı koruyamadı, milletin kasasını 3-5 yandaşa, rant düzenine, ihaleci zümreye teslim etti. Bu kasanın içinde bir dosya ve uzun bir liste var. Bu kasanın içine sızmış, kasaya vantuz gibi yapışan kişileri herkes bilsin, görsün diye milletimizin kürsüsünden açıklıyorum. Dosya kabarık, liste uzun, 54 metrelik liste. Bu kaynakların nasıl harcandığı, nasıl heba edildiği, nasıl hiç edildiği; devletin kasasına vantuz gibi yapışanların kimler olduğu, kendi siyasi ikballeri için milletin rızkına göz dikenlerin olduğu, kapısından geçtiği için bürokrasiye yerleştirilenlerin olduğu, AKP'de siyaset yaptığı için devlette en üst görevlere gelenlerin, getirenlerin olduğu bir kasa, liste ve dosya var. Bakanlıktan çıkıp milyonluk ihaleyi verdiği şirkete yönetici olanlar var. Kamu kurumlarından aynı anda 3-4-5 maaş alanlar var. Aynı anda kamu kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışıp 3-5 maaş alıp halkın sırtında kambur olanlar var" dedi.

'ÇARKI KIRMANIN ZAMANI GELDİ'

Akay, listede yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte eski bakan, bakan yardımcıları ve bürokratların yer aldığını vurgulayarak, "Birileri lüks içinde yaşarken bu millet pazarda artıkları topluyorsa artık yeter. Birileri üçer beşer maaşla servetine servet katarken bu millet evladına harçlık veremiyorsa artık yeter. Birileri lüks makam odalarında ihale dağıtırken bu millet geçmediği köprünün parasını ödüyorsa artık yeter. Bu düzenin çarkları dönerken altta kalan hep milletin kendisi oldu ama şimdi o çarkları kırmanın zamanı geldi. Bugün burada sadece bir konuşma yapmadım, bugün burada bir hesap pusulası çıkarttım ve bu pusulanın hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Biz, konuşup gidenlerden değil, konuşup değiştirenlerdeniz; bu ülke sahipsiz değil, bu millet yalnız değil" değerlendirmesinde bulundu.