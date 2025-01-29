Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

TBMM Genel Kurulu toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başlangıcında DEM Parti milletvekillerinin, Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeye masalara vurarak tepki göstermesi üzerine birleşime ara verdi.

Celal Adan, aranın ardından 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "sosyal medya bağımlılığı ve özenti" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, geçen birkaç ay içerisinde sadece Çukurova Bölgesi'nde binin üzerinde çocuğun sosyal medya ünlülerine özenerek daha lüks bir yaşam düşüyle evi terk ettiğini söyledi.

Uysal, bu sayının Türkiye çapında ne kadar olduğunu tahmin edemediklerini belirterek, "Bu durum, ülkemizin geleceği ve güçlü aile yapısı için büyük tehlikedir. Giderek artan sosyal medya bağımlılığı, bizim için ulusal bir problemdir. Bu bağımlılık, bedendeki problemleri çoğaltıyor. Türkiye'de sosyal medyada geçirilen zaman günde yaklaşık 3 saat. Çocuklarımızla 1 günde 3 saat geçiriyor muyuz? Sosyal medya bağımlılığının insanlığa verdiği zararı önlemek için Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in bütün kültürlere kucak açtığını, 400 binin üzerinde depremzedeyi barındırdığını ifade etti.

Dinçer, her seçim döneminde AK Parti'nin Mersin'e çeşitli vaatlerde bulunduğunu dile getirerek, Akdeniz Sahil Yolu'nun 27 yıldır tamamlanamadığını söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında rahmetle anan İnci, Okkan'ın ülkenin en zor dönemlerinde adaletin, merhametin ve samimiyetin sembolü olduğunu söyledi.

Okkan'ın sadece bir Emniyet Müdürü değil, halkın abisi, kardeşi, dert ortağı olduğunu belirten İnci, onun sesini duyan herkesin devletin şefkatini hissettiğini, Diyarbakır halkının onu hiç unutmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
img

Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı
img

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
img

Kürşad Zorlu kendisine yönelik eleştirilere böyle yanıt verdi
Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.