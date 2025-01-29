TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başlangıcında DEM Parti milletvekillerinin, Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeye masalara vurarak tepki göstermesi üzerine birleşime ara verdi.

Celal Adan, aranın ardından 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "sosyal medya bağımlılığı ve özenti" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, geçen birkaç ay içerisinde sadece Çukurova Bölgesi'nde binin üzerinde çocuğun sosyal medya ünlülerine özenerek daha lüks bir yaşam düşüyle evi terk ettiğini söyledi.

Uysal, bu sayının Türkiye çapında ne kadar olduğunu tahmin edemediklerini belirterek, "Bu durum, ülkemizin geleceği ve güçlü aile yapısı için büyük tehlikedir. Giderek artan sosyal medya bağımlılığı, bizim için ulusal bir problemdir. Bu bağımlılık, bedendeki problemleri çoğaltıyor. Türkiye'de sosyal medyada geçirilen zaman günde yaklaşık 3 saat. Çocuklarımızla 1 günde 3 saat geçiriyor muyuz? Sosyal medya bağımlılığının insanlığa verdiği zararı önlemek için Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in bütün kültürlere kucak açtığını, 400 binin üzerinde depremzedeyi barındırdığını ifade etti.

Dinçer, her seçim döneminde AK Parti'nin Mersin'e çeşitli vaatlerde bulunduğunu dile getirerek, Akdeniz Sahil Yolu'nun 27 yıldır tamamlanamadığını söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında rahmetle anan İnci, Okkan'ın ülkenin en zor dönemlerinde adaletin, merhametin ve samimiyetin sembolü olduğunu söyledi.

Okkan'ın sadece bir Emniyet Müdürü değil, halkın abisi, kardeşi, dert ortağı olduğunu belirten İnci, onun sesini duyan herkesin devletin şefkatini hissettiğini, Diyarbakır halkının onu hiç unutmadığını ifade etti.