Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Mersin Milletvekili Ali Bozan, bölgenin ulaşım ve çevre sorunlarını dile getirirken, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinin ticaretin ve esnafın hayatta kalmasıyla ilgili sorunlarına dikkat çekti. AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan ise Adalet Bakanı hakkında ortaya atılan belgelere ilişkin eleştirilerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'in sorunlarını anlatarak, bölgede ulaşım ve çevre sorunlarının olduğunu söyledi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da deprem bölgesinde sadece konutların gündeme getirildiğini, oysa bir ilin hayatının idamesinin ancak ticaret erbabı ve esnafının hayatta kalmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Çalışkan, kredi almak için bankalara müracaat eden esnaftan "borcu yoktur" yazısı istendiğini, bu nedenle esnafın kredi alamadığını savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise Adalet Bakanı Akın Gürlek aleyhindeki söylemlere ilişkin, "Siyaset, sorumluluk, ciddiyet ve dürüstlük ister. Gerçek olmayan belgelerle kamuoyu meşgul edilmemelidir. 'Belge' denilen evraklar güvenilir değildir, toplum gereksiz kutuplaşmaya sürüklenmiştir." dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

