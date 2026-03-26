TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'in sorunlarını anlatarak, bölgede ulaşım ve çevre sorunlarının olduğunu söyledi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da deprem bölgesinde sadece konutların gündeme getirildiğini, oysa bir ilin hayatının idamesinin ancak ticaret erbabı ve esnafının hayatta kalmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Çalışkan, kredi almak için bankalara müracaat eden esnaftan "borcu yoktur" yazısı istendiğini, bu nedenle esnafın kredi alamadığını savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise Adalet Bakanı Akın Gürlek aleyhindeki söylemlere ilişkin, "Siyaset, sorumluluk, ciddiyet ve dürüstlük ister. Gerçek olmayan belgelerle kamuoyu meşgul edilmemelidir. 'Belge' denilen evraklar güvenilir değildir, toplum gereksiz kutuplaşmaya sürüklenmiştir." dedi.