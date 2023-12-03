TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklifte ayrıca ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağının uzatılması, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının artırılması ve kurumlar vergisinin istisna süresinin uzatılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışına ceza öngören kanun teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

TBMM Genel Kurulu, salı günü mesaisine ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri ile başlayacak. 86 maddeden oluşan teklifle; çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde başta inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezaların artırılması öngörülüyor. Teklifle ayrıca ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağının uzatılması, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırının yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarılması ve kurumlar vergisinin istisna süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatılması hedefleniyor.