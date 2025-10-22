Haberler

TBMM Genel Kurulu Çalışmalarına Ara Veriyor

Güncelleme:
AK Parti Grubu tarafından verilen önerge ile TBMM Genel Kurulu, çalışmalara bir hafta ara verecek. İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, bu durumu eleştirerek yasama organının milletin ihtiyaçlarına göre çalışması gerektiğini vurguladı.

TBMM'de AK Parti Grubu tarafından verilen önergenin kabul edilmesi üzerine Meclis Genel Kurulu önümüzdeki hafta çalışmalarına 1 hafta ara verecek.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden çalışmalar sırasında AK Parti, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi verdi. Ak Parti ve MHP'nin evet verdiği önergeye göre TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Yasama organı bir tatil planına göre değil, milletin ihtiyaçlarına göre çalışır. Meclisin görevi takvim kovalamak değildir; ihtiyaca uygun yasa düzenlemek, denetim görevini yerine getirmek ve bütçeyi görüşmektir" dedi.

CHP adına söz alan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Yani bir hafta Meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini tespit etmek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok, zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

