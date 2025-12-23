Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "27 Aralık tarihinde Hatay'ımızda çok önemli bir etkinlik, çok önemli bir faaliyet ortaya konulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 455 bininci konutu Hatay'a ve depremden etkilenen illerimize sunulmak üzere bir hizmete alım töreni olacak, bu gerçekten büyük bir neticedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin kötü yönetildiğini, bunun sebebinin de şeffaf olmayan hükümet olduğunu savundu.

Özdağ, "Denetlenemeyen kurumlarla karşı karşıyayız, Bakanlıklar denetlenemiyor, üniversiteler denetlenemiyor veyahut da belediyeler denetlenemiyor. O nedenle, bizim çok hızlı bir şekilde denetlenebilen bir Türkiye inşa etmemiz lazım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, insansız hava araçları ile ilgili araştırma önergesi verdiklerini, AK Parti milletvekillerinin kendilerine "Nasıl orduda bir zafiyet varmış gibi algı yaratacak bir önergeyi verebilirsiniz?" eleştirisini yönelttiklerini söyledi.

Bu eleştiriyi kabul etmediklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Savunma Bakanlığının bütçesine muhalefet etmesine rağmen 'Evet' demiş bir partiyi bununla itham etmek sizlere hiç yakışmadı. Bu, insansız hava araçlarının nasıl olur da bu kadar kolay bu ülkenin semalarında dolaşabildiğini anlatmak yerine bu tür söylemlere yönelmek, verecek cevabı olmamanın ve bana göre mahcubiyetin bir göstergesidir."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 16 gündür gece gündüz demeden görüşmeler yaptıklarını, bütçe görüşmelerini tamamladıklarını belirterek, sırada 11. Yargı Paketi'nin olduğunu söyledi.

Akçay, yüzbinlerce vatandaşın ve ailelerinin yeni yıldan önce bu kanunun çıkmasını beklediğini ifade ederek, "Takvim ve zamanımız kısıtlı, o yüzden vakit kaybetmemek ve bir an önce Yargı Paketi'ni çıkarmak adına sözümü burada tamamlıyorum." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapıldığını ve bu konuya ilişkin yetkilileri göreve davet ettiklerini anımsattı.

Koçyiğit, "Bir haber düştü şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Leyla Zana'ya hakaret eden Bursaspor'a ödül gibi bir ceza vermişler. Sadece 16 bin lira ceza kesmişler. Leyla Zana'nın mücadele arkadaşımız olduğunu tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını aktararak, bu rakama tepki gösterdi.

Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten utanç verici bir rakam. TÜİK'in belirlemiş olduğu, müdahale edilmiş oranın altında. TÜİK, asgari enflasyonu 31.7 olarak belirliyor ama asgari ücrete zam yüzde 27. Şimdi soruyorum, Mehmet Şimşek, bu yılı yoksullukla mücadele etme yılı, yoksulluğu bitirme yılı olarak belirledin. Utanmadınız mı bu rakamı belirlerken? Bu ülkede bu kadar yoksulluk, sefalet varken, açlık sınırının altında asgari ücret nasıl belirleniyor? Yeni yılda insanlara, işçiye, emekçiye verdiğiniz hediye bu mu? Yazıklar olsun. Hiç mi sofrayı hissetmezsiniz? Hiç mi sokağa çıkmazsınız? Hiç mi pazara gitmezsiniz?"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 25 Aralık tarihinin Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu belirterek, Gaziantep'in kurtuluşunda hayatını ortaya koyan 6 bin 317 şehidi rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Muhalefet milletvekilleri, Gül'ün yeni açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunmamasına tepki gösterdi.

Öte yandan, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan'ın "65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurul'da kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.