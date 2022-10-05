MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'de faiz indirimleri söz konusu olduğunda ya da faiz artırılmadığında tepki gösterenlerin, ekonomistlerin yaklaşımlarına karşı ne diyeceğini merak ettiklerini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'de faiz indirimleri söz konusu olduğunda ya da faiz artırılmadığında tepki gösterenlerin, ekonomistlerin yaklaşımlarına karşı ne diyeceğini merak ettiklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, partilerin temsilcilerine söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldığını, sürecin tüm dünyada başta sağlık olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Salgının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulmasının hemen ardından baş gösterdiğini anımsatan Bülbül, sistem sayesinde artı yönde büyümeyi gerçekleştiren 12 ülkeden birinin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Bülbül, genişleyen para ve maliye politikasının yerini, daraltıcı maliye ve para politikalarına bıraktığının altını çizerek şunları söyledi:

"Özellikle bölgemizde baş gösteren Rusya-Ukrayna Savaşı da dünya üzerinde gıda, enerji, ticari ve askeri anlamda yeni sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Böyle bir dönemde ülkemizin uygulamış olduğu ekonomik model, almış olduğu ekonomik tedbirler üzerinde de birçok haksız ithamın, saldırının, iftira derecesine varan değerlendirmelerin yapıldığına şahit olduk. Özellikle faiz politikasıyla ilgili olarak son derece yersiz ve haksız eleştirilerin yapıldığını gördük. Ülkemiz faiz lobilerine karşı taviz vermeden üretim alanlarında ihracatı artırmaya yönelik politikalar üreterek, kısa vadede ekonomiyi canlandırmış, işsizliği belli seviyelere çekmiş, ihracatta da rekor kıran rakamlar, artışlar gerçekleşmiştir."

Ekonomistlerin faiz artırımına yönelik önemli uyarıları olduğuna işaret eden Bülbül, "Türkiye'de faiz indirimleri söz konusu olduğunda ya da faiz artırılmadığında tepki gösteren kişilerin, ekonomistlerin yaklaşımlarına karşı ne diyeceği de açıkça merak konusudur. Türkiye'nin uyguladığı bu politikanın doğruluğu ve isabeti yönünde ortaya çıkan durumun yeniden değerlendirilmesi ve milletimizin takdirine sunulması önemlidir." diye konuştu.

-"Ekonomik kriz, öğretmenleri geçim derdiyle baş başa bıraktı"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da öğretmenlerin yıllardır çözülmeyen ve gittikçe büyüyen sorunlar yığınıyla baş başa kaldığını iddia etti.

Türkiye'de öğretmenlerin çalışma koşulları ve özlük haklarının, gelişmiş dünya ülkelerine göre oldukça geride olduğunu ileri süren Beştaş, "Her şeyden önce ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz, öğretmenleri de büyük bir geçim derdi ve yarının belirsizliği ile baş başa bırakmıştır." dedi.

Beştaş, 700 bini aşkın öğretmenin atama beklediğini, beklemekten de umutlarının tükendiğini savundu.

"Öğretmenlerimizin sorunlarını çözmemiz lazım"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise Türkiye'de öğretmenlerin hak ettikleri değeri ve itibarı göremediklerini, yaşam standartlarının çok düşük olduğunu ileri sürdü. Emre, "Öğretmenlerimiz maalesef yoksulluk sınırının altında yaşam sürüyorlar. Atanamayan yüzbinlerce öğretmenimiz var. Tüm öğretmenlerimizin sorunlarını çözmemiz lazım. Mevcut iktidarın, öğretmenleri ve eğitimi önceleyen politikası yok." ifadesini kullandı.