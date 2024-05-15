TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak

ANKARA - TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak.

TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişi yapılacak. TBMM personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacak. Burada ziyaretçilerin milletvekillerinden randevu alıp almadıkları kontrolü yapılacak. Daha sonra ziyaretçiler TBMM'ye giriş yapabilecek.