Haberler

TBMM'de Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi Görüşüldü
Güncelleme:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı. Toplantıda CHP milletvekilleri tarım politikalarına eleştiride bulundu ve tartışmalar yaşandı. Komisyon Başkanı Muş, ifadelerin saygınlığa uygun olmadığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bütçesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu görüşülecek.

Toplantı öncesinde CHP milletvekilleri kasket taktı, CHP sıralarındaki masalara traktör maketi, sebzeler, pamuk ve bir şişe mazot konularak tarım politikalarına eleştirilerde bulunuldu.

Komisyon toplantısının başında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, toplantı arasında kendi partisinin milletvekillerine tepki göstererek, "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum." dedi.

Komisyon Başkanı Muş, aranın ardından yaptığı konuşmada, tartışmada kullanılan ifadeleri kabul edemeyeceğini belirterek, "Milletvekillerinin saygınlığına yakışan ifadeler de değil. Bunları tüzük gereği Başkan olarak yapmam gereken neyse, tutanaklarla ilgili gereken adımları atacağımı ifade etmek isterim. Meramımızı kelimelerle, analizlerle, elimizdeki veri ve bilgilerle gayet rahat ifade edebiliriz." diye konuştu.

Bu tartışmaların, Komisyonun ve Meclisin ağırlığına yakışmadığına işaret eden Muş, bu durumun tekrarlanmamasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Haberler.com
