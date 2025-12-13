Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, elektrik ve doğal gaz fiyatının arttığını, alım gücü düştüğü için insanların faturalarını ödemekte zorlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, "Türkiye'deki enerji fiyatlarının Avrupa'ya göre ucuz olduğunu" söylediğini aktaran Türkkan, Türkiye'de elektriğin Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olduğunu ancak Avrupa'da halkın gelirinin Türk halkının gelirinden 3 kat fazla olduğunu belirtti.

Hane halkının kullandığı elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmının bütçeden sübvanse edildiğini anımsatan Türkkan, "Devlet 500 milyar lira sübvanse ediyor. Böyle bir bütçede 500 milyar lira elektrikten sübvanse yapmak doğru bir şey mi? Bu, sürdürülebilir bir mesele değil." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'daki sağlık yatırımları ve hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sağlık Bakanlığının bütçesini eleştirerek, şehir hastanelerine 2017-2023 yılları arasında 102 milyar lira para harcandığını öne sürdü.

Gelecek yıl şehir hastaneleri için 136 milyar lira harcanacağını dile getiren Çömez, "Bu korkunç bir rakam. Şehir hastaneleri giderek büyüyen bir kara delik haline dönüyor. Bu kara delik önümüzdeki yıllarda Sağlık Bakanlığının ve Türk sağlık sisteminin en büyük handikaplarından birisi olacak. Yeri geldiğinde 'size 5 yıldızlı otel gibi sağlık hizmeti veriyoruz' deniyor ama bunun maliyeti, işletme giderleri ve diğer riskleri hiç konuşulmuyor." ifadelerini kullandı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) vatandaşlara iki dakikalık doktor randevusu verildiğini iddia eden Çömez, "Allah aşkına iki dakika hastanın odaya girişi, çıkışı, adını, soyadını söylemesi ve şikayetini anlatmaya bile yetmez. Böyle yaparsanız randevu problemi olmaz ama hastaların dosyalarını açın, hiçbir detay bilgi göremeyeceksiniz." diye konuştu.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğini anlatan Çömez, sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle bebek ve çocuk ölümlerinin arttığını ileri sürdü.

"Bütçe artışı şirketlerin kasasına akıyor"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yüzde 45 artmasına rağmen doktor ve hemşire açığının giderek büyüdüğünü öne sürdü. Sunat, "Bu büyük bütçe artışı halkın sağlık hizmetlerine değil şirketlerin kasasına akıyor maalesef." dedi.

SMA ve DMD'li çocukların ailelerinin sokaklarda ve sosyal medyada bağış kampanyası düzenlediklerini belirten Sunat, "iktidarın övündüğü Türkiye Yüzyılı'nda ailelerin düştüğü bu durumun kabul edilemeyeceğini" söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen elektrik dağıtım lisanslarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetlerini anımsatarak, "Karadeniz'de keşif yapılalı 5 yılı aştı. Bu süreçte Türkiye sondaj filosunu büyüttü, 4 gemiden sonra 2 gemi daha alındı. Gemi alınmasına karşı değilim ancak insan kaynağını Türkleştirmeden, kritik görevlerde yerli uzman oranını arttırmadan, yetiştirdiği mühendisi elinde tutamadan filoyu büyütmek meseleyi büyütmez, problemi büyütür." ifadelerini kullandı.