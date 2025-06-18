TBMM'de Mülteciler ve Amasya Genelgesi Gündemde

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TBMM Genel Kurulu'nda mülteci koşulları ve Amasya Genelgesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Milletvekilleri, yurttaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile Mersin'in potansiyeli hakkında önemli görüşler sundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, dünyada 120 milyondan fazla, Türkiye'de ise 4 milyon mülteci olduğunu belirterek, geri gönderme merkezlerinde onurlu, eşit ve özgür yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarının 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiklerinde büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olan Amasya Genelgesi'nin 10 günlük bir çalışma sonrası hazırlandığını ve ilan edildiğini aktaran Çilez, Amasya Genelgesi'nde geçen "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" sözünü anımsattı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise kentin potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, şehre somut yatırımların yapılması ve tamamlanmayan projelerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ticareti, limanı, tarımı, sanayisi ve turizmiyle Mersin'in ülkeye katma değer sağlayan stratejik bir kent olduğunu vurgulayan Kış, şehrin, en çok vergi ödeyen iller sıralamasında 6. olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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