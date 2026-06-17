TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, finansal okuryazarlığın, insanın gelir, gider, borç, tasarruf, risk ve emeğinin karşılığını doğru okuyabilme becerisi olduğunu belirterek, çocuklara yönelik finansal okuryazarlık eğitimine erken yaşta başlanması gerektiğini söyledi.

Aile bütçesini omuzlayan, üreten, satan, kooperatiflerde yer alan veya küçük işletmesini büyütmeye çalışan kadınların maliyet hesabını fiyatlandırmayı, nakit akışını ve borçlanma şartlarını bilmesinin emeğinin karşılığını koruyacağını anlatan Karamık, öte yandan dijital mecralarda hızlı karar almaya yönlendirilen gençlerin durumuna işaret etti. Karamık, finansal okuryazarlığın acele etmeden düşünmeyi, kaynağı sorgulamayı ve risk ile vaat arasındaki farkı görmeyi sağladığını, bu yönüyle finansal bilginin dijital güvenliğin tamamlayıcı bir parçası olduğunu vurguladı.

Karamık, Türkiye'nin bu alandaki adımlarının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda hayata geçirilen Finansal Okuryazarlık Platformu'nun vatandaşın temel finansal bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlayan değerli bir zemin olduğunu kaydetti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu'nun konunun Meclis çatısı altında kapsamlı biçimde ele alınmasını sağladığına dikkati çeken Karamık, Alt Komisyonun, vatandaşın finansal risklere karşı korunması ve toplumun farklı kesimlerine uygun çalışmalarının geliştirilmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 22 Mayıs'ın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatan Karamık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu güçlü iradeleri ve himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü, takvimde yer alan sembolik bir tarih olmanın ötesinde, aileden okula, iş hayatından dijital mecralara kadar uzanan kalıcı çalışmalar için güçlü bir çağrıdır. Hedefimiz, her vatandaşımızı finans uzmanı yapmak değildir, vatandaşımızın kendi parasını, emeğini ve riskini daha doğru okuyabilmesidir. Bugün OECD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda OECD üyesi ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkede vatandaşlarının finansal risklere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla çeşitli programlar uygulanmaktadır. Bu durum, finansal bilgi ve farkındalığın küresel ölçekte ortak öncelik haline geldiğini de göstermektedir. Bu vesileyle 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nün ülkemizde daha bilinçli, daha güvenli ve daha sağlam bir ekonomik kültürün gelişmesine katkı sunmasını diliyorum."

"Her afet, tedbirin ihmale tercih edilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir"

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, ülkede her geçen gün daha fazla çocuğun eğitimden uzaklaştığını ve çalışma hayatının içine zorunlu olarak sürüklendiğini öne sürdü.

Bu duruma tepki gösteren Yontar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılım oranının yüzde 25,5 olduğunu, bunun her 4 çocuktan 1'inin çalışma hayatı içerisinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Erkek çocuklarda bu oranın yüzde 36,5 olduğunu, her 3 erkek çocuktan 1'inin çalışma hayatında bulunduğunu anlatan Yontar, "Bu rakamlar bize sadece istatistik bilgiden ziyade okuldan kopan bir çocuğu, yarım kalan bir hayali, çalınan bir geleceği göstermektedir." ifadesini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin kentte her geçen gün daha ağır hissedilmeye başlandığını belirterek, Akdeniz Havzası'nda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle kentin tropikal iklime geçiş sürecini yaşadığını ifade etti.

"Her afetin, tedbirin ihmale tercih edilmesi gerektiğini açıkça gösterdiğini" belirten Başkan, "Bu noktada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çevreyi, toprağı ve suyu gelecek nesillere bırakılacak milli bir emanet olarak gören yaklaşımı bizlere önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Doğayı korumak, yalnızca çevre politikası değil, vatan toprağını, üreticimizin alın terini ve milletimizin geleceğini koruma meselesidir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "mülakat mağduru olduğunu" belirten öğretmen adaylarının toplandıkları TBMM Çankaya Kapısı önünde emniyet güçlerinin müdahalesiyle karşılaştıklarını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.