Üye Girişi
Haberler

TBMM'de Çalışmalar Yeniden Başlıyor: Yoğun Gündem Bekleniyor

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Meclis Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü tekrar toplanacak ve çalışmalarına devam edecek. Yeni haftada TBMM'yi bekleyen yoğun gündem, hem milletvekillerini hem de halkı yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü toplanacak. TBMM'yi yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA / Politika

Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title