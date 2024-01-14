TBMM'de Çalışmalar Yeniden Başlıyor: Yoğun Gündem Bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü toplanacak. TBMM'yi yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.