TBMM'de Asgari Ücret ve İsrail'in Tutumu Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, 1 Ocak'ta kararlaştırılan 22 bin liralık asgari ücretin bugün itibarıyla 25 bin liralık açlık sınırının gerisine düştüğünü belirtti.

Ekmen, en az yüzde 30'luk bir asgari ücretin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Bunun enflasyona etkisinde maalesef iktidar samimi davranmamaktadır. Vergi artışında, birtakım enerji giderlerinde yapılan artışların enflasyona etkisi gözetilmiyor iken asgari ücretli ya da en düşük maaş alan emekli maaşındaki iyileştirmelerin enflasyona etkisi nasıl dikkate alınmaktadır, nasıl bir yöntemle hesaplanmaktadır? Ekonomi yönetimine çağrımız, asgari ücretlinin ve en az maaş alan emeklinin temmuz ayı vesilesiyle hatırlanması ve ücretlerinde bir iyileştirme gerçekleştirilmesidir." dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "asgari ücretin enflasyonu artıracağı" yaklaşımının kaçamak bir argüman olduğunu dile getirerek, 29 bin 850 liralık bir ücretin doğru ücret olacağını, yılda 1-2 defa güncelleme yapılarak emekçinin hakkının verilebileceğini savundu.

Kavuncu, polis teşkilatından çok sayıda kişinin kendisine ulaşarak mesleğin sıkıntılarını anlattığını ifade ederek, teşkilat içerisinde çok ciddi mobbing probleminden bahsedildiğini, çalışma süresinin çok yüksek ve yapılan fazla mesailerin karşılığının alınamadığının aktarıldığını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın komisyonda çok önemli yasa teklifi görüşüleceğini, bu teklifin adının zeytin kıyım yasası olduğunu ileri sürdü.

Asgari ücrete zam yapılması gerektiği, 22 bin liralık asgari ücretin şu anda 18 bin 800 liraya gerilediği görüşünü paylaşan Emir, "Milyonların sesine, bırakın milyonların sesini, milyonların midesinden gelen açlık gurultusuna kulaklarınızı tıkayamayacaksınız. Biz, işçimizin, asgari ücretlinin, emekçinin sonuna kadar yanında olmaya, onların sesini duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı işgaller, insan hakkı ihlalleri ve soykırımlar devam ederken, aynı zamanda İran'a yaptığı saldırının asla kabul edilebilir olmadığını söyledi.

İsrail'in uluslararası mekanizmalar tarafından da engellenememesinin insanlık adına çok önemli riski ve tehdidi barındırdığını belirten Gül, " İsrail'in tüm bu tutumu sadece bölge için değil, dünya için bir meydan okumadır, tehditkar bir üsluptur. Bu anlamda Türkiye olarak İsrail'in bu tutumunun karşısında olmaya devam ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tüm diplomatik girişimleriyle bu çabayı ortaya koymaktadır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde Meclis'e de görevler düştüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi, partisel çıkarımdan daha öte milletimizin, ülkemizin çıkarları adına çok önemli stratejik vizyondur. Bu vizyona her türlü görüşlerimizi, siyasi çalışmalarımızı ve pozisyonlarımızı bir tarafa bırakarak ülkemizin birliği, geleceği, istikrarı adına başta Gazi Meclisimiz olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' sürecini buradan hep birlikte uzlaşarak, birlik, beraberlik içerisinde sürdürmek ayrıca milletimizin beklediği bir ödevdir.

Bugün Edirne'den Kars'a kadar bir kahve köşesinde oturan, bir mahalle meydanında çay içen amcamız, üniversiteye giden gencimiz, daha güçlü Türkiye, birlik beraberliğiyle daha yarınlara, yarınki Türkiye'ye emin adımlarla ulaşabileceği bir Türkiye hayal etmektedir ve siyasi partiler de Meclis'te bu birliği daha ileriye taşıma arzusu içerisindedir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye ve bölgenin risk altında olduğunu dile getirerek, bu riskleri ortadan kaldıracak hamleler konusunda geç kalmamaları gerektiğini kaydetti.

Emekçilerin mevcut ekonomi politikasına karşı meydanlarda direndiğini, enflasyonun sorumlusu olarak emekçilerin gösterildiğini aktaran Temelli, bu duruma da tepki gösterdi.