2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 2026 yılı bütçesi üzerinde Yeni Yol Partisi Grubu adına bazı milletvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, bütçenin hukuk devletinin bütçesi, şeffaflık bütçesi, kamu adına kamu kaynaklarının ve harcamalarının denetimini garanti altına alan bir bütçe olmadığını savundu.

2026 yılı bütçesinin milletin değil, "imtiyazlıların, bir avuç mutlu azınlığın bütçesi" olduğunu öne süren Ekmen, "2 trilyon 742 milyar lira faiz gideri, 101 milyar lira garanti ödemeler için müteahhitlere ayrılan pay, bir türlü vazgeçilemeyen davetiyeli ihale sistemi ile 'üç liraya yaptırılan bir liralık işler', vazgeçilmeyen israf ve gösteriş harcamaları ile bu bütçe, tefecinin, rantiyecinin, müteahhidin, itibarı gösterişte arayan siyasetçi ve bürokratın bütçesidir." görüşünü savundu.

Ekmen, bütçenin temel amacının kaynakları en verimli şekilde kullanmak, ülkeyi ve insanı zenginleştirmek, her bir vatandaşa hak ettiği müreffeh ve özgür bir yaşam sunmak olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Ekmen, sürecin istenen seviye gelmediğini ileri sürdü. Ekmen "Sürecin en büyük problemi, sürece girişilirken öncelikle belirlenmesi gereken fesih ve tasfiye sürecine dair yasal adımların bugün itibarıyla henüz atılmamış olmasıdır. İnşallah Komisyonun raporu bir an önce çıkar ve yasa teklifleri Meclis'e gelir." diye konuştu.

Ekmen, 3 ay boyunca ülkedeki diğer gündemlerin değil, Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun gündemindeki sürecin başarıyla tamamlanması, daha sonra hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi alanlarında ülkeye çağ atlatacak, her bir vatandaşı özgür ve müreffeh kılacak adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Özdağ: "Fakirlerden alınıp zenginlere verilen bir servet transferi vardır"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, muhalefetin bütçe üzerine konuşması sırasında bazı AK Parti'li milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'nda bulunmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "enflasyonun aşağı çekileceği" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Özdağ, "Vallahi çekemezsiniz, billahi çekemezsiniz. Tasarruf tedbirlerinden bahsediyorsunuz, kamu uymuyor ki buna." sözlerini sarf etti.

TÜİK verilerine göre enflasyonun düştüğü yönünde açıklamalar yapıldığına işaret eden Özdağ, "O enflasyon eğer benim mutfaktaki peynirimin, ekmeğimin fiyatlarını aşağı indirmiyorsa, akaryakıt fiyatlarımı, çocuklarımın okul fiyatlarını aşağı indirmiyorsa, o masaldır, masal." ifadelerini kullandı.

İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren Özdağ, Türkiye'de bir ekonomik kriz olmadığını söyledi. Özdağ, "Türkiye'de bir 'para transferi', 'servet transferi' vardır. Fakirlerden alınıp zenginlere verilen bir servet transferi vardır." iddiasında bulundu.

"Bütçenin bir zarf bütçesi olduğu"nu öne süren Özdağ, "Bu bütçe, bir suret bütçesidir, kesinlikle şekil bütçesidir. Sizin söylediğiniz kağıttan ibarettir. Bunun içerisinde suret yoktur, mazruf yoktur, ruh yoktur. Niye yoktur? Çünkü bunların hiçbiri denetlenemiyor. Sizin bütçelerinizi denetleyemeyeceğiz." diye konuştu.

Arıkan: "Buna sessiz kalmamız mümkün değildir"

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi Grubu adına söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2026 yılı bütçesine ilişkin eleştirilerde bulundu, bütçede dolaylı vergilerin oranının yüzde 65'lere dayandığını belirtti.

"Bütçenin yükünü çeken çiftçi, emekli, asgari ücretli, esnaf ve sanayicinin bütçede olmadığını" savunan Arıkan, bütçeden aileye, gençlere, kadınlara, engellilere ve bağımlılıkla mücadeleye ayrılan toplam payın, faize ayrılan payın 10'da biri etmediğini söyledi.

Arıkan, "bütçeden en büyük payın faize aktarıldığını, bu nedenle millete ve memlekete hayır gelmeyeceğini" ileri sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı ziyaretlerini anımsatan Arıkan, Şimşek'i asgari ücretlilerin, esnaf ve sanatkar ile emeklilerin derdini dinlerken de görmek istediklerini ifade etti. Arıkan, "Biz de buradan Sayın Şimşek'e 'one minute' diyoruz." sözlerini sarf etti.

Bütçede "vergiler" ve "algılar" bulunduğunu ileri süren Arıkan, "Türkiye büyümüyor. Türkiye obez büyüyor. Kuvvetlenmek başka, obez büyümek farklı şeylerdir. Rakamlar büyüyor, şişiyor ama ülkemizin kasları kuvvetlenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, "Milletin sırtına yüklenen bu ağır faturayı onaylamamız, buna sessiz kalmamız mümkün değildir." şeklinde konuştu.