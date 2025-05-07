TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler ve Spor Kulübü Üyelerini Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği ve TBMM Spor Kulübü üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika