TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler ve Spor Kulübü Üyelerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul ettiği bildirildi.