TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Varlığına ve İstikbaline Destek Verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelerek, KKTC'nin varlığı ve istikbali konusunda desteklerini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin Kıbrıs'ın haklı davasının yanında olduğunu vurguladı ve çifte standart uygulamalarını eleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Biz her platformda, her yerde, her zaman Kıbrıs'ın haklı davasının yanındayız. Türkiye'nin temel kırmızı çizgilerinden birisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) varlığı, istiklali ve istikbalidir dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Töre, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Kurtulmuş, heyetler arası gerçekleşen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkileri gözden geçirmek, parlamentolar arasında bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaları müzakere etmek bakımından bu görüşmenin bir fırsat olduğunu söyledi.

KKTC'nin müstakil bir devlet olduğunu belirten Kurtulmuş, Biz Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta iki toplumun var olduğunu kabul eden, iki toplumun egemen eşitliği prensibi üzerinde bir Kıbrıs çözümünden yana olduk. Ama maalesef Rum tarafı ve karşımızdaki muhataplarımız, hep bunu sözde dile getirmekle birlikte bunun gerçekleşmemesi için de bütün imkanları kullandılar, uluslararası alanda destek de buldular. Kıbrıs tarafı, Annan Planı'nı onaylamasına rağmen maalesef Avrupa Birliği, üyelik sürecinde de çifte standartlı davranarak sanki Kıbrıs'ı cezalandırdılar ve Güney Kıbrıs tarafını AB üyesi olarak kabul ettiler. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir diye konuştu.

'İNŞALLAH BU HAKLI DAVA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR'

Zaman zaman karşılaşılan çifte standardın, bazı durumlarda Birleşmiş Milletler barış gözlemcileri tarafından da gerçekleştirildiğini üzülerek takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti

En son Pile-Yiğitler Yolu üzerinde yapılan o haksız uygulamaya Türk tarafı olarak müdahale edilmiş, orada insani koridorun açılması için gerekli adımlar atılmıştır. Ümit ediyoruz ki o yolun kısa süre içerisinde tamamlanması mümkün olur. Köy halkının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütünleşmesi mümkün olur. Biz her platformda, her yerde, her zaman Kıbrıs'ın haklı davasının yanındayız. Türkiye'nin temel kırmızı çizgilerinden birisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, istiklali ve istikbalidir. Bu çerçevede Türkiye olarak bütün kurumlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kere daha teyiden ifade etmek mecburiyetindeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin uluslararası alanda da tanınmasını temin etmek için çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor. İnşallah bu haklı dava, eninde sonunda başarıya ulaşacaktır, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uluslararası alanda tanınırlık sahibi olacaktır. Böylece uluslararası alanda şimdiye kadar yaşamış olduğumuz bu çifte standardı geride bırakmak mümkün olacaktır.

TÖRE BİZ TÜRK MİLLETİNİN BİR PARÇASIYIZ

KKTC Meclis Başkanı Töre ise yeni yasama yılının hayırlı olması temennisini dile getirerek, TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla da Kurtulmuş'u tebrik etti. Parlamentolar arasında iş birliği protokolünün bulunduğunu dile getiren Töre, o doğrultuda daha iyi çalışmaların yapılacağına inandığını söyledi.

'Biz öz olarak aslında Türk milletinin bir parçasıyız. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ta bıraktığı Türkleriz' diyen Töre, gelinen noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve ileriye götürmek görevinin artık kendilerinde olduğunu söyledi.

Kendilerinin, eşit egemenliği, iki devletliliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşamasını savunduklarını belirten Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin devleti gibi, Türk Cumhuriyetidir. Buna, 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen herkesin sahip çıkması gerekir diye konuştu.

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olduklarını hatırlatan Töre, yakın bir gelecekte daha ileri adımların da atılacağını söyledi. Töre, Türkiye'nin liderliğinde daha ileriye gideceklerine inandıklarını da kaydetti. (DHA)