TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Kurtulmuş ile Türkiye- Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Budapeşte'ye geldi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis karşıladı.

Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak.

Macaristan'da, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki dostluk maçını izleyecek.