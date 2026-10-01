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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konyaspor-Filistin dostluk maçını dayanışma nişanesi gördü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçının Filistin halkıyla dayanışmanın güçlü nişanesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Konyalılara teşekkür etti ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar desteğin süreceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan dostluk maçına ilişkin, "Dostluk maçı mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da Filistin Milli Futbol Takımı ile Konyaspor arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tribünleri tıklım tıklım doldurarak mazlum Filistin halkının yanında saf tutan, İnsanlık Cephesi'nin güçlü sesine ses katan Konyalı kardeşlerimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak, özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının haklı mücadelesine omuz vermeye, sesini dünyanın her platformunda yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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