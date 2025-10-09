TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin devleti mutlaka kurulacak ve bütün dünya tarafından tanınacaktır

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle tam manasıyla özgür, bütün şehirleri kurtarılmış, toprak bütünlüğü sağlamış 67 sınırları öncesinde bir Filistin devleti mutlaka kurulacak ve bütün dünya tarafından tanınacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi. Kurtulmuş, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyit Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, "Önemli bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dünyadaki neredeyse bütün dengelerin değiştiği, altı üstü olduğu, her alanda ekonomiden siyasete uluslararasındaki güç mücadelelerine kadar neredeyse her denklemin yeniden yazıldığı dönemi yaşıyoruz. Bunun ortaya çıkardığı ağır sorunlarla karşılaşıyoruz ama aynı zamanda da bu sürecin içerisinde dünyada öne çıkan bölgelerin birisinin tam içerisindeyiz, merkezindeyiz ve Türkiye olarak da dünyada yıldızı yükselen ender ülkelerden birisiyiz. Bizim meselemiz görüşlerimiz ne olursa olsun ne kadar farklı kanaatlerimiz olursa olsun, bizim meselemiz ülkemizin dünyanın en yüksek en yüce en itibarlı ülkelerinden birisi olması milletimizin de huzur ve güvenlik içerisinde refah içerisinde yaşamasını sağlamak için gayret göstermektir" dedi.

GAZZE HALKININ YANINDA YER ALDIK

İsrail'in başlatmış oluğu soykırımı durdurmak için büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "İsrail'i sürdürmüş olduğu bu büyük gaddarlığın, barbarlığın, insanlık tarihinin gördüğü en ağır savaş suçları işlendiği, insanlık suçları işlendiği bu soykırımın durdurulması için de başından itibaren büyük gayret sarf ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler Meclis Başkanı olarak, bakanlarımız, bütün uluslararası komisyonlarda yer alan milletvekili arkadaşlarımız, her platformda Gazze halkının yanında yer aldık ve İsrail'in bu saldırganlığının durdurulması için büyük mücadele ettik. Değerli arkadaşlar dün akşam İsrail'in anlaşmaya yanaşmak zorunda kalması tesadüfen ortaya çıkmış bir sonuç değildir. Zaman içerisinde dünyanın bir çok yerinde Türkiye'deki insanların da ortaya koyduğu ve Gazze'nin masum ve mazlum halkını korumak için gayet gösterdiği gayretler büyümüş, büyümüş, büyümüş ve artık İsrail'in Netanyahu ve çetesinin bile karşı duramayacağı bir dalga haline gelmiştir. Yoksa bu adamlar, bu gaddar ve zalim adamlar herhangi bir anlaşmanın kıyısından köşesinden geçer mi? Mecbur kalmışlardır, ümit ediyorum ki insanlık alemini oyalamazlar. Tekrar bugün saldırılara başlattılar. Bunu derhal sonlandırırlar ve masum Gazzelilere insani yardım, yiyecek maddelerini ve sağlık maddelerinin girmeleri için yolu açmak mecburiyetinde kalırlar" dedi.

FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA KURULACAK

Bütün uluslararası platformlarda Filistin'in dostu olan ya da Filistin davasına sempati ile bakan muhataplara seslenen Kurtulmuş, "Esas şimdi bu anlaşma sağlandıktan ve bu anlaşma uygulamaya konularak Filistinliler ölümden kurtardıktan sonra siyasi mesele ondan sonra başlayacaktır. Allah'ın izniyle tam manasıyla özgür, bütün şehirleri kurtarılmış toprak bütünlüğü sağlamış, 67 sınırları öncesinde bir Filistin devleti mutlaka kurulacak ve bütün dünya tarafından tanınacaktır. Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, anlaşmanın tarafı olan başta Amerika Birleşik Devletli olmak üzere bu konuda etkili bütün ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi anlaşmayı yaptığın gün daha ilk adımını atmadan bombaları atmaya devam ediyor. Bu anlaşmada gönülsüz olduklarını mecburiyet karşısında bu noktada kaldıklarını gösteriyor uluslararası camiaya. Ümit ediyorum ki bütün bunları güzel bir şekilde takip eder ve inşallah anlaşmanın diğer hükümlerini de sonuna kadar uygular" diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bir çaresinin olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bu coğrafyada bir şansı yoktur. Güçlü olmak sadece askeri olarak güçlü olmak değildir. Güçlü olmak sadece ekonomik olarak da güçlü olmak değildir. Bir ülkenin güçlü olması aynı zamanda toplum olarak da güçlü olmasıyla kaimdir, her alanda üreten ürettiğini paylaşan vefalı, özgürlüğünü artıran her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kurmak zorundayız. Türkiye'nin içerisindeki bütün farklılıklarımızı kabul ederek ama bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüp buradan daha güçlü bir Türkiye'yi nasıl inşa ederiz bunun mücadelesini vermemiz lazım. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Platformlu Komisyonu adını verdik. Komisyonumuz 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptı. Dün itibarıyla 14'ncü toplantımızı yaptık. Toplumun bütünü farklı kesimlerinde farklı katmanlardan STK'ların temsilcileri geldi ve görüşleri bildirdi. Öncelikle şunu ifade etmek istedim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi de grubu bulunan 5 siyasi parti grubu olmayan 6 siyasi parti yani toplam 11 parti komisyonda ilk anda itibaren yer aldı. Yani Türkiye'de oy vermiş olan vatandaşlarımızı yaklaşık yüzde 95'i komisyonda temsil ediliyor. Herkes fikrini söylüyor. Bir kere muazzam demokrasi platformu oldu. Türkiye'ye örnek oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillileri halkın sizlerin temsil eden milletvekilleri geliyor farklı fikirlerde olanlarda dinleyerek bir noktaya doğru gidiyor. Amacımız bu ülkeye 50 yıldır yaşatılan terör belasından Türkiye'nin kurtarılması bu 50 yıl içerisinde on binlerce insanımızın hayattan koparıldığını çok ağır bir faturayla ödedik" dedi.