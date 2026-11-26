TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin, "Yetkili makamların ve uluslararası spor kuruluşlarının bu vahim hadise karşısında gerekli adımları ivedilikle atmalarını bekliyoruz." dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Gürcistan'da bir İsrail takımıyla oynadığı karşılaşmada, Filistin bayrağı açan ve "Filistin'e Özgürlük" çağrısında bulunan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanında yükselen 'insanlık cephesi'nin bir parçası olarak kardeş Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vermek, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu onurlu duruşa şiddetle karşılık verilmesi, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığı gibi temel hak ve özgürlüklerin de açık bir ihlalidir. Yetkili makamların ve uluslararası spor kuruluşlarının bu vahim hadise karşısında gerekli adımları ivedilikle atmalarını bekliyoruz. Türkiye olarak sporcularımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, haklarının ve hukuklarının sonuna kadar takipçisiyiz. Beşiktaş camiasına ve şiddete maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA