Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran ve kurulunu basına kapalı kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran ve kurulunu basına kapalı kabul etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti

Dev banka tahminini güncelledi, altında tüm hesaplar değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi setini basıp haraç istediler! 'Boğazınızı keseriz'

Dizi setini basıp tehdit ettiler! "Boğazınızı keseriz"
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu104

Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Partili isim sessizliğini bozdu
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY lideri Hristodulidis'i karşılamadı

Dünyanın gözü Antalya'da! Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı