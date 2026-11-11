TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran ve kurulunu basına kapalı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran ve kurulunu basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA