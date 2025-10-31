Kurtulmuş: Anayasa Tartışmaları Yok

KURTULMUŞ: SÜRECİN BAŞINDAN BU YANA ANAYASANIN İLK 4 MADDESİYLE İLGİLİ HİÇBİR TARTIŞMA GÜNDEME GELMEDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, milletvekillerinin Meclis Başkanlığı soru önergeleri ile ilgili soru üzerine, "Meclis Başkanı olarak en son 24 Haziran 2025'te yürütmeye; Meclisten sorulan soru önergelerine cevapların zamanında verilmesini istediğimizi açık bir şekilde ifade ettik. Bunu 4'üncü kez söyledim. Bu yıl sonunda yani her yıl 2 kere yapıyoruz, bir kere yapacağız. Biz hakikaten bunun önemli olduğunu düşünüyoruz, sizin gibi biz de takip ediyoruz. Bu takibimizin sonunda da soru önergelerinin cevaplandırılması oranları bu yasama yılında yüzde 69'a çıktı. Yeterli değildir, tamamına vaktinde ve tatmin edici bir şekilde cevapların verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'MECLİS'İN FEVKALADE BÜYÜK BİR MEKAN SORUNU OLDUĞUNU HER GÜN YAŞIYORUM'

Kurtulmuş, TBMM Bütçesi'nin bir önceki yıla göre yüzde 52 civarında artması ile ilgili sorular üzerine, "TBMM Bütçesine yüzde 52 civarında bir artış koyduk. Ümit ederim ki bunu harcamayız. Meselenin aslı şudur: herhangi bir yeri güzelleştirmek, herhangi bir tefrişatı artırmak falan değil, burada bir amaç var. Örneğin siz, gazetecilerin yerinin darlığından bahsettiniz. Bu Meclis salonuna bakın, Meclisimizin fevkalade büyük bir mekan sorunu olduğunu her gün yaşıyorum. Yeni bir grup kurulduğunda örneğin Yeni Yol Partisi Grubu kurulduğunda gruba nasıl, nerede yer vereceğiz konusu biliyorsunuz, bir sorun haline geldi. Hakikaten bütün iyi niyete rağmen yer bulamadık. Dolayısıyla, Meclisimizin belki 40-50 yıl mekan sorununu çözebilecek yeni bir bina yapılmasıyla ilgili düşünce faslındadır" derken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba araya girdi. Ağbaba, "Yeni bir külliye yaptırmayın da. Yani yanlış anlamayın, öyle bir şey istememiştir mutlaka vekilim. Saraya filan taşımayasınız da Meclisi. Öyle bir niyet olduğunu duyuyoruz" dedi. Kurtulmuş bunun üzerine, "Sizle beraber yaparız projesini, gösteririz. Ama bundan önemlisi, kurumun ismini söylemeyeyim ama bize yakışacak, burayı terk eden bir kamu kurumunun binasını alırsak herhangi bir bina yapma ihtiyacımız kalmayacak. Bütçede görülen kalemi de zaten harcamayacağız. Bu sermaye giderlerindeki 5 milyarlık artışın 3 milyarı bina yapımıyla ilgili ayrılmış ihtiyat payıdır. Altını, üstünü çizerek söylüyorum. İnşallah o kamu binasını aldığımız zaman Meclisimizin 30-40 yıl süreyle bir şeyi olmayacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE SİYASETİNİN GELECEĞİ BAKIMINDAN FEVKALADE ÖNEMLİ'

TBMM'nin tasarruf tedbirleri kapsamında olmadığını ancak her kalemde ciddi azalmaların olduğunu söyleyen Kurtulmuş, cari açık ile ilgili eleştiriler üzerine ise milletvekillerinin sağlık harcamalarının cari transfer yoluyla karşılandığını ve miktarın 3 milyar 170 milyon lira olduğunu kaydetti. 'Siyasi Etik Kanunu' ile ilgili soruları değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye siyasetinin geleceği bakımından fevkalade önemli, değerli olan bir tekliftir. Bunu da hep beraber çalışarak geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca; yeni anayasa, İç Tüzük, 'Siyasi Partiler Yasası' ve 'Seçim Yasası'nın düzenlemeleri ve bu metinlerimizin daha demokratik hale getirilmesinin de Meclisin sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Özellikle bu bir ülkenin siyasi topoğrafyasını gösteren metinlerdir. Yani bir ülkeye gitmenize gerek yok, bu metinlerine baktığınız zaman ne kadar demokrat olup olmadığını anlamanız mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

'AYRI BİR DEVLET KURMAK GİBİ KONULAR GÜNDEME GETİRİLMEMİŞTİR'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarından bahsederek, "Bu kadar ağır bir bedeli ödemiş bir millet artık bu acılardan kurtulmasın mı, bunlar geride kalmasın mı? 'Terörsüz Türkiye' diye ortaya koyduğumuz bu çabalar, bütün bölgenin terörsüz hale gelmesinin de önünü açmaz mı, bunun için her birimizin fedakarca bu çalışmalara destek vermesi lazım. Sürecin bütün ayrıntısını bilen birisi olarak şunu çok açık bir şekilde söylüyorum: 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başından bu yana Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmemiş, getirilmemiştir. İki: bu sürecin hiçbir yerinde federasyon veya ayrı bir devlet kurmak gibi konular gündeme getirilmemiştir, konuşulmamıştır. Resmi bir yerde konuşuyoruz ama biraz da elimizi vicdanımıza koyarak söyleyelim; terör örgütü diyor ki, 'Tamam, ben silahımı bırakıyorum.' Ya, 'Silahını bırakma' mı diyeceğiz, silahını bırak, ilan ettiğin gibi bütün bileşenleriyle birlikte bu silahsızlanma meselesini tamamla, bir eli sandıkta, bir eli silahta Türkiye siyaseti olmasın. Dolayısıyla bu, tarihi bir dönemeçtir. Bu dönemeçte olumlu adımlar atılmıştır ama bu, sonuç alındı manasına tabii ki henüz gelmiyor. Tabii ki bir yerlerde bekleyen birtakım çakalların, 'Gerçekten bu iş başarılmasın' diye nice hesaplar içerisinde olduğunu biliyoruz, nice istihbarat örgütlerinin bölgede hangi toplantıları yaptığını biliyoruz, bazı başkentlerde ne toplantılar yapıldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİYARBAKIR'DAKİ KONUŞMA, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN RUHUNA UYGUNDUR'

Dicle Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılışında yaptığı Kürtçe konuşmanın TBMM'nin resmi hesabından paylaşılması ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bu konuşmanın sonunda söylediğim Kürtçe sözler anonim sözlerdir, herhangi bir şaire ait değildir, herhangi bir divanda yer almamaktadır, 2-3 dizedir. Ben bunu orada söyledim. Ne diyor, 'El ele, gönül gönüle, hep beraber barış ve birlik içinde yaşayalım.' Bu sözün herhangi bir kimseye bir zararı var mıdır? Dolayısıyla bu sözün TBMM'nin sosyal medya hesabından yayınlanmış olması da ayrı bir polemik konusu yapılmamalıdır. TBMM'nin sosyal medya hesabı resmi bir ortam değildir. TBMM'nin resmi Başkanlık hesabından, benden önceki dönemlerde de 100'ün üstünde Türkçe'nin dışında dille yayın yapılmıştır. TRT'de her gün Kürtçe yayınlar yapılıyor. Milyonlarca vatandaşımızın ana dili olan bir dilde herhangi bir paylaşımın yapılmış olması sadece dönemin ruhuna uygun değil, Türkiye'deki barış ve kardeşliğin ruhuna uygundur. Bizim derdimiz Türkiye'de bir daha terörün 'T' sinin bile telaffuz edilmediği, birtakım bölücü akımların asla siyasal zemin bulamadığı, güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bu, hep beraber, hepimizin yapacağı iştir. Bir siyasi partinin, birkaç siyasi partinin programı olamaz. Türkiye'de Allah'ın izniyle bu meseleyi aşacağız. Son söz olarak şunu söylüyorum: bu sefer mutlaka başaracağız, başka çaremiz yoktur. ya biz başaracağız, ya emperyalistler başaracak; bu kadar da açık konuşuyorum" dedi.

TEKLİFLER KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, TBMM, KDK ve Sayıştay'ın 2026 yılı Bütçe Tekliflerini okuttu ve tek tek oyladı. Oylama sonucunda teklifler, komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu 4 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.