Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail'in TRT ekibine saldırısı insan haklarına aykırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in TRT ekibine saldırısına ilişkin, "Gazetecilerin hedef alınması insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaralanan TRT ekibindeki muhabir ve kameramanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uluslararası insancıl hukuka aykırı hareket eden, soykırımın yanı sıra savaş suçlarını işlemeye devam eden İsrail'in, bu saldırıyla zalimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Gazze'de gazeteciler, Anadolu Ajansı ve TRT ekiplerimiz hayatlarını riske atarak görev yapmakta, dünya kamuoyuna İsrail vahşetini aktarmaktadır. Gazetecilerin hedef alınması insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in bu saldırıları, hiçbir ayrım gözetmeden sadece yok etme amacıyla hareket edildiğinin en açık ve net ispatıdır."

Kaynak: AA / Politika

Cüneyt Yüksel Milletvekili AK Parti İstanbul İsrail Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title