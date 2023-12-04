Üye Girişi
Haberler

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti

Son Güncelleme:
Abone Ol

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi'nin 2022-2023 yılı olağan genel kurulunda Ferhat Şen başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı sonucunda Ahmet Adak da kooperatif başkanı olarak seçildi.

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi 2022-2023 yılı olağan genel kurulunda başkan seçilen Ferhat Şen ve yönetimi görevi devraldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılan devir teslim töreninde Kooperatif Müdürü Yılmaz Yıldırım yeni başkan Ferhat Şen'e çiçek vererek yani görevinde başarılar diledi. Yeni Başkan Ferhat Şen, "Yeni dönemimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun, önümüzdeki dönemde bize olan beklentilerin farkındayız, tüm beklentileri gerçekleştireceğiz, hepimize hayırlı olsun." dedi.

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti

Ahmet Adak kooperatif Başkanı seçildi

S.S. 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi başkanlığı için yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı için yapılan toplantı sonunda Ahmet Adak oy birliği ile kooperatif başkanı seçildi. Yönetim kurulunda bulunan Ahmet Adak, Muharrem Erel, Muhterem Aydın ve Mustafa Karaca, Ahmet Adak'ı oy birliğiyle yeni başkan olarak Ahmet Adak'ı seçti.

Ahmet Adak'ı ilk kutlayan ise eşi Hayriye Adak oldu. Haberi alan Hayriye Adak eşine çiçek vererek başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Alaşehir Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title