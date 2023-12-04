TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi'nin 2022-2023 yılı olağan genel kurulunda Ferhat Şen başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı sonucunda Ahmet Adak da kooperatif başkanı olarak seçildi.

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi 2022-2023 yılı olağan genel kurulunda başkan seçilen Ferhat Şen ve yönetimi görevi devraldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılan devir teslim töreninde Kooperatif Müdürü Yılmaz Yıldırım yeni başkan Ferhat Şen'e çiçek vererek yani görevinde başarılar diledi. Yeni Başkan Ferhat Şen, "Yeni dönemimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun, önümüzdeki dönemde bize olan beklentilerin farkındayız, tüm beklentileri gerçekleştireceğiz, hepimize hayırlı olsun." dedi.

Ahmet Adak kooperatif Başkanı seçildi

S.S. 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi başkanlığı için yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı için yapılan toplantı sonunda Ahmet Adak oy birliği ile kooperatif başkanı seçildi. Yönetim kurulunda bulunan Ahmet Adak, Muharrem Erel, Muhterem Aydın ve Mustafa Karaca, Ahmet Adak'ı oy birliğiyle yeni başkan olarak Ahmet Adak'ı seçti.

Ahmet Adak'ı ilk kutlayan ise eşi Hayriye Adak oldu. Haberi alan Hayriye Adak eşine çiçek vererek başarılar diledi. - MANİSA