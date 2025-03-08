Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Terör belası birliktelikle sona erecek

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve Cumhur İttifakının kararlı duruşuyla 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olan terör belası da hepimizin bir ve beraber olmamıza sebep olacak bir yolla bitiyor" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Bakan Yumaklı, "Hepimiz bu topraklara ruhunu veren gönül ikliminin, kardeşlik ruhunun da varisleriyiz. Milletçe ödediğimiz değerler var. Yaşadığımız toprakları vatan yapabilmekte en önemli şartı da budur. O yüzden ülkemize dönük emperyalist emellere hiçbir zaman geçit vermeyecek kadar sağlam bir inanca ve birlikteliğe sahibiz. Güçlü bir ülkenin, güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir devlet ve güçlü bir millet yapısına sahip olması gerektiğini her daim söylüyoruz. Bugün kardeşlik ruhuna, birlik ve beraberliğimize daha fazla sarılmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir vizyonuyla ve Cumhur İttifakının kararlı duruşuyla 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olan terör belası da hepimizin bir ve beraber olmamıza sebep olacak bir yolla bitiyor. İnşallah meyvelerini de vermeye başladı. Milletimizin huzuru ve güvenliği için Türkiye yüzyılını inşaa etmek adına bu beladan da en kısa zamanda kurtulmuş olacak. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında 'Türkiye için ismet vaktidir, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek başlatmış olduğu o kutlu davası, Türkiye için büyük bir değişimi ve dönüşümü getirmiş durumdadır. AK Parti olarak kongre sonrasında büyük bir motivasyon ile el ele vererek devam edeceğiz ve kaldığımız yerden Türkiye yüzyılının inşasında hep birlikte omuz omuza o bereketi almış olacağız inşallah" dedi.

"Pancar kotası alım fiyatının yüzde 5'i oranında teşvik pirimi verilecek"

Kastamonu'da 2 yıllık süreçte 216 proje ve yatırımın tamamlandığını belirten Bakan Yumaklı, "Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden, taşkın korumaya, genel ıslah çalışmalarından köy yollarına, köprülere, okullara, kütüphanelere, spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve daha nicelerine ilimizin ve ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını tespit ettik ve tamamladık. Hükümetimizin devam eden ve takibimizde olan hali hazırda 157 projesi için harcanmış olan rakam şu ana kadar 16 milyar lirayı geçmiş durumdadır. İnşallah onlarında hepsinin tek tek önümüzdeki dönemde tamamlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bizler söz söylemek yerine icraat yaparız, halkımıza, vatandaşımıza faydalı olmak ve hizmet etmek üzere ant etmiş bir siyasi partiyiz, biz dava arkadaşıyız. Tarım ve Orman Bakanı olarak ben de her zaman üreticilerimizin yanında oldum ve bundan sonrada olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Kastamonu için çok önemli bir yeri olan ve şeker pancarı üreticilerimizi yakından etkileyecek bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılı başından itibaren Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim edilecek pancarlar için üreticilerimizin, pancar kotası alım fiyatının yüzde 5'i oranında pancar üretimine teşvik pirimi verilecek. Bunu da duyurmak istiyorum. Bizleri bazı ürünlerde zaman zaman verim düşüklüğüne götürebiliyor. Bizler de Kastamonu'da ekim alanlarının küçük olmasından ötürü getirmekle alakalı sorunlar oluşturması nedeniyle bu verilecek teşvik priminin üreticilerimizin emeğini koruyacağını ve üretime teşvik edeceğini inanıyorum. Tüm üreticilerimize tekrar hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından iftar programına katılan kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. İftar programına Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile çok sayıda partili, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU