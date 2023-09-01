Tarım ve Orman Bakanı Yumak'lıdan şehit olan orman işleme şefine taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'da meydana gelen 30 Ağustos'taki yangında yaralanan orman işleme şefinin şehit olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'da meydana gelen 30 Ağustos'taki yangında yaralanan orman işleme şefinin şehit olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahya'da meydana gelen 30 Ağustos'taki yangında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme şefi kardeşimiz Murat Yıldırım'a Allah rahmet eylesin Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA