Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Türkiye su fakiri değil, su stresi çeken bir ülkedir'

Kırşehir'e Su Verimliliği Seferberliği Eğitim Programına katılmak ve tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelmek üzere gelen Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirisci, suyun bütün canlılar için hayati bir ihtiyaç ve vazgeçilemez bir kaynak olduğunu söyledi.

Kırşehir'e Su Verimliliği Seferberliği Eğitim Programına katılmak ve tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelmek üzere gelen Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirisci, suyun bütün canlılar için hayati bir ihtiyaç ve vazgeçilemez bir kaynak olduğunu söyledi.

Kırşehir ziyaretine Kırşehir Valisi Hüdai Mete Buhara ile istişare toplantısı yaparak başlayan Kirişçi, Hüsnü Özyeğin ilköğretim okulunda su verimliliği programına katıldı. Bakan Kirişci, "Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyamız su kıtlığı, şu kuraklığı hatta çölleşme nedeniyle karşı karşıyadır "dedi.

Türkiye su fakiri değildir

Türkiye'nin şu fakiri olmadığını anlatan Bakan Kirişci, "Ülkemiz su fakiri değildir ama su zengini de değildir. Kişi başına düşen su miktarı ile Türkiye, su stresi çeken bir ülkedir. Su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmadığı takdirde yakın gelecekte Türkiye'nin su kıtlıgı sınırına yaklaşması sonrasında ise su kıtlıgı çeken bir ülke durumuna düşmesi muhtemeldir"diye konuştu.

Sektör temsilcileri buluşmasında sorunlar görüşüldü

Kırşehir programı içinde şehirde bulunan çiftçilere hitap eden Bakan Kirişci, " 2002 yılı öncesine kadar bu ülkede vereceğim rakam çok önemli hayvancılık için mera olmazsa olmaz. Bitkisel üretim ve yem bitkileri olmazsa olmaz. 2002 yılına kadar her yıl 120.000 hektar alan tarım dışına çıkarken Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu sonrası bu kullanım alanı 15.000 hektara düşmüş durumda. Bu durumda toprağa verdiğimiz önemi gösteriyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar regülasyon kurumlarımız devreye girdi. Geçen yıl hatırlanacak olursa bir taraftan TMO marifetiyle üreticimizin ürettiği ürünü alırken Bir taraftan da yetiştireceğinizin ihtiyacı olan arpa başta olmak üzere destekleri TMO aracılığıyla verdik." şeklinde konuştu.

Kirişçi'nin programı basına kapalı şekilde sektör temsilcileri ile devam etti. - KIRŞEHİR