Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Emet ilçesinin talepleri iletiliyor

Emet AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ilçenin taleplerini iletmek için bir araya geldi. Talepler arasında sanayi genişlemesi, gölet yapımı ve yeni gölet talepleri bulunuyor.

Bir dizi ziyaret için Kütahya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Emet ilçesinin taleplerinin iletildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kütahya programına katılan Emet AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Şehir Buluşmaları" programı sonrası bakan Yumaklı ile bir araya gelerek ilçenin taleplerini içeren dosyaların yansıra Emet Belediyesi üretimi Keçi peyniri ve Emet EMKO üretimi kıl heybe takdim etti.

Emet'in talepleri arasında Emet- Hisarcık orta ölçekli sanayisinin genişlemesi, ilçeye gölet yapımı ve yeni gölet talepleri bulunuyor. Bu arada Emet Günlüce köyüne yapılacak göledin ihalesinin ise Kasım ayında yapılacağı açıklandı.

Bakan Yumaklı'nın Kütahya programına katılan Emet AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, "Bugün düzenlenen Partimizin İl Danışma Meclisi toplantısında Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ilçemize ait taleplerimizi ileterek kendisini Gazi ilçemiz Emet'e davet ettik. Kıymetli Bakanımıza açıkladığı yatırım programına alınan Günlüce Göledi projesi ve bölgemiz adına yapılacak diğer yatırımlar için teşekkür ederim" dedi - KÜTAHYA