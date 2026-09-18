Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik hedefi değildir. Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin ailesinin geleceğine dair yeniden umut kurma iradesidir. Biz bu iradeyi sözde bırakmadık." dedi.

Yumaklı, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, Anadolu'daki 1000 yıllık medeniyeti, tarihi ve manevi izlerini bağrında gururla taşıyan Erzincan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çeyrek asırdır büyük bir değişim sürecinden geçen Türkiye'nin artık dünyada yıldızı gittikçe parlayan bir ülke durumuna geldiğini ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ulaşımdan sağlığa, sanayiden tarıma ve hizmet siyasetine kadar ülkemizin her alandaki standartları yükselmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye tarih yazan bir ülke olmak üzere kararlı bir yola da girmiştir. Terörsüz Türkiye süreci de bu yolda çok önemli bir dönemeç, çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Yıllardır bu topraklar, bu dağlar, bu ovalar maalesef ki huzursuzluğun, belirsizliğin gölgesinde kaldı. Gençlerimiz köylerini terk etti. Tarlalarımız nadasa kaldı. Ama bugün Allah'a şükür çok farklı bir noktadayız. Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik hedefi değildir. Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin ailesinin geleceğine dair yeniden umut kurma iradesidir. Biz bu iradeyi sözde bırakmadık."

Güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadıklarını anlatan Yumaklı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere büyük bir seferberlik başlattıklarını bildirdi.

Çiftçilere 30 milyar liralık ödeme yapılacak

Güvenli gıda ve güçlü tarımın Türkiye'nin teminatı olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tarım sektöründe de bu hassasiyetle politikalarımızı geliştiriyoruz. Verimli ve sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmaya devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere destek olan her zaman üreticimizin yanında duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aziz çiftçilerimize bir söz vermişti. Bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında onların yükünü hafifletmek için destek miktarlarının güncelleneceğini Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında açıklamıştı. İşte bu güncelleme, geçen hafta bitkisel ve hayvansal üretimde destek tutarlarını artıran ve gelecek 3 yılın desteklerini de içeren Resmi Gazete'de yayınlandı. Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız."

24 yılda Erzincan'ın tarım, orman ve su alanlarına yaklaşık 45 milyar liralık destek ve yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Yumaklı, "Su ve sulama alanında 97 tesis hizmete alındı. 250 bin dekar arazi sulamaya açılarak 4,2 milyar liralık zirai gelir artışı sağlandı. Kırsal kalkınma ve orman köylüleri için Orköy kapsamında 5 bin 600 projeye hibe ve destek veriyor. Kentimizin medarıiftiharı olan Geven Balı ve Turum Peyniri gibi 17 ürünü coğrafi işaretle tescil edilerek markalaştırıldı." dedi.

Bakan Yumaklı, yetiştiricilerin ekonomik hayvancılık yapmaları için 466 bin dekarlık alanda mera ıslahı yapıldığını anlatarak, "Tarımsal üretim alanlarının korunması için 683 bin dekarlık alana sahip 5 ovamızı koruma altına aldık. Peki bunlar neye sebep oldu? Hangi sonucu elde ettik? Erzincan'da son 24 yılda bitkisel üretim miktarı yüzde 54 arttı. Büyükbaş hayvan varlığı yüzde 32 arttı. Küçükbaş hayvan varlığı yüzde 128 arttı. Su ürünleri üretimi yüzde 74 arttı. Arılı kovan varlığı yüzde 37 arttı ki bunları alt alta saatlerce sayabilirim. Yapılan bu çalışmayla günün sonunda, en nihayetinde Erzincan'ın tarımsal hasılası 13 milyar liraya yükseldi." diye konuştu.

Son 24 yılda Erzincan'ın Yeşil Vatan'ını oluşturması amacıyla 65 milyon fidanı da toprakla buluşturduklarını dile getiren Yumaklı, 7,5 milyar lira yatırım bedeli olan Turna Çayırı Barajı sulamasının yüzde 54'ünü tamamladıklarını, projeyi 2029'da tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Ballı Barajı'nda önemli bir aşamaya geldiklerini, 1,4 milyar lira yatırım bedeli olan barajın sözleşmesini imzaladıklarını anlatan Yumaklı, 2027'nin sonunda su tutmaya başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA