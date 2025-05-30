Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın İran Ziyaretinde Kralın Mesajı: Trump ile Anlaşma İmkanı

İngiliz haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın Nisan ayında İran'a yaptığı ziyarette, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in "Trump ile nükleer anlaşmaya varması veya İsrail saldırısı riskini göze alması" yönündeki mesajını üst düzey İranlı yetkililere ilettiğini aktardı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Nisan ayında İran'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Tahran yönetimine babası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in mesajını iletti. Adı açıklanmayan 4 kaynağa dayandırılan habere göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e babası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in "ABD Başkanı Donald Trump ile nükleer konuda yaşanan çıkmazda anlaşmaya varması, aksi halde İsrail'in saldırı riskini göze alması" gerektiğini yönündeki mesajını iletti. Kaynaklar, 17 Nisan'da Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleştirilen kapalı kapılar ardındaki görüşmeye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de katıldığını belirtti. Kaynaklara göre Trump'ın ilk döneminde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid, İranlı yetkilileri Trump'ın "uzun süren müzakerelere tahammülü olmadığı" konusunda uyardı. Kaynaklar, Bakan Prens Halid'in, üst düzey İranlı yetkililere Trump'ın ekibinin hızla bir anlaşmaya varmak isteyeceğini ve diplomasi penceresinin hızla kapanacağını söylediğini belirtti. Bakan Prens Halid, müzakerelerin başarısız olması durumunda İsrail'in saldırması ihtimaliyle karşı karşıya kalma yerine ABD ile anlaşmaya varmanın daha iyi olacağını ifade etti. Prens Halid, İran'ı bölge politikasını yeniden düşünmeye çağırırken, böyle bir değişimin özellikle Riyad tarafından memnuniyetle karşılanacağını kaydetti. Prens Halid'in ayrıca İranlı yetkililere ABD'yi tahrik edebilecek eylemlerden kaçınmaları gerektiğini, Trump'ın tepkisinin, önceki ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'dan daha sert olacağının altını çizdi.

"İran anlaşma istiyor"

Kaynaklara göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan toplantıda, İran'ın Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması yoluyla ekonomik baskıyı hafifletecek bir anlaşma istediğini söyledi. Ancak kaynaklar, İranlı yetkililerin Trump yönetiminin müzakerelere yönelik "öngörülemeyen" yaklaşımından endişe duyduklarını, müzakerelerin sınırlı uranyum zenginleştirmeye izin vermekten Tahran'ın zenginleştirme programının tamamen kaldırılmasını talep etmeye doğru kaydığını belirtti. İranlı kaynaklardan biri, Pezeşkiyan'ın anlaşmaya varma konusunda istekli olduğunu vurguladığını, ancak İran'ın "sadece Trump bir anlaşma istiyor" diye uranyum zenginleştirme programından vazgeçmeye istekli olmadığını söyledi. Kaynaklar ayrıca Suudi Arabistan'ın İran'a karşı muhtemel bir askeri saldırıda topraklarının veya hava sahasının ABD veya İsrail tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğine dair güvence verdiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın küçük kardeşi olan Prens Halid'in Tahran ziyareti, Suudi kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesinin 20 yıldan uzun bir süredir İran'a yaptığı ilk ziyaret olmuştu. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın ziyareti uluslararası basında geniş yer bulurken, Kral Selman'ın mesajının içeriği daha önce aktarılmamıştı. - TAHRAN