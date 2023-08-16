Süleyman Elban, İzmir Valiliği görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Süleyman Elban, görevine başladı. İzmir Valiliği girişinde çiçekle karşılanan Elban, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticileriyle tanıştı. Elban, İzmir'i mevcut potansiyelini değerlendirerek daha ileriye götürmek için var gücüyle çalışacaklarını belirtti.

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Süleyman Elban, görevine başladı.

İzmir Valiliği girişinde çiçekle karşılanan Elban, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticileriyle tanıştı.

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Elban, gazetecilere açıklamasında Türkiye'nin önde gelen tarım, turizm ve sanayi şehirlerinden İzmir'de vali olarak görev yapacak olmanın memnuniyetini dile getirdi.

İzmir'i mevcut potansiyelini değerlendirerek daha ileriye götürmek için var gücüyle çalışacaklarını aktaran Elban, "İnsanların huzur ve güven ortamlarının iyileştirilmesi, her türlü sıkıntısının giderilmesi noktasında çaba göstereceğimizi ve ilimize hizmet etmek için zaman ve yer kavramı olmadan çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Elban, daha sonra kurum müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.