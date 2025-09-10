Su Tasarrufu ve Tarımda Büyüme Vurgusu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Lavabodaki suyumuzdan, pirinç tarlasındaki suyumuza kadar asla bir damlayı israf etme lüksümüz yok. Lütfen artık herkes suyla ilgili duruşunu tekrar gözden geçirsin" dedi.

Turan, 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, teknoloji ne kadar gelişse gelişsin tarımın yarınların aktörü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada önemli bir noktaya geldiğini anlatan Turan, "30'dan fazla ülkeye savunma sanayi ihracatımız olduğunu söylemek en büyük keyfimiz. Bayraktar'ı mı, İHA'ları, SİHA'ları, Atak'ı mı, KAAN'ı mı, HÜRKUŞ'u mu hangisini anlatalım? Çok kıymetli bir süreç yaşıyoruz. Karabağ'a omuz vermedik mi, Kapalı Maraş'ı açmadık mı, 'hayaldi olmaz' denilen 300 bin deprem konutunu teslim etmedik mi? Dile kolay 300 bin deprem konutu teslimi yapıldı. İnşallah yıl sonuna kadar toplam 450 bin konutun teslimi yapılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta da büyüdüğünü aktaran Turan, Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'nin tarımda dünyada 7'nci Avrupa'da 1'inci olduğunu kaydetti.

"İklim ve şartlar değişiyor"

Dünyadaki kuraklığa da değinen Turan, suyun hayati önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ve kullanım amaçlı harcanan suda tasarruf edilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bir uyarıyı yapmak zorundayım. Gelecekte tarımın en büyük tehlikesi kuraklıktır. Son 100 küsur yılın en büyük kuraklığı yaşandı. Susuzluk sıkıntısı çekildi ve büyük yangınlar oldu. Düne kadar büyük orman yangınları olmaz dediğimiz Karabük gibi Eskişehir gibi illerimizde büyük yangınlar yaşandı.

Artık iklim ve şartlar değişiyor. Lavabodaki suyumuzdan, pirinç tarlasındaki suyumuza kadar asla bir damlayı israf etme lüksümüz yok. Lütfen artık herkes suyla ilgili duruşunu tekrar gözden geçirsin. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız neyse onu yapmalıyız. Kuraklıktan endişe duyuyoruz. Beton değil yeşile yöneleceğiz, çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli hazine bu olacak."

Edirne'de de yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığını ve çeşitli girişimlerle bu sorunun giderildiğine değinen Turan, Çakmak Barajı ile bölgenin su sıkıntısı çekmeyeceğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye süreci"

Turan, İçişleri Bakanlığı'nın büyük bir mesai ile güvenli, güçlü ve huzurlu bir ülke için emek sarf ettiğini belirtti.

Organize suç çeteleriyle, uyuşturucu kartelleriyle siber suç çeteleriyle yoğun mücadele verdiklerini aktaran Turan, "21. yüzyılın tüm tehditlerine karşı önemli adımlarımız var. Öte yandan Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah terörü Türkiye'mizin gündeminden kaldırarak tüm beşeri sermayemizi tüm maddi sermayemizi üretime, kalkınmaya halkımızın refahına harcamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da İpsala'nın Trakya'nın önemli tarım alanlarından biri olduğunu söyledi.

İpsala'nın bölgede çeltik üretiminde öncü olduğunu belirten Aksal, çiftçiye, üreticiye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı, Turan ve beraberindekiler tarım aletlerinin sergilendiği alanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival 14 Eylül Pazar günü sona erecek.