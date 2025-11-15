Slovakya, Macaristan'ın Enerji Muafiyetinden Faydalanabilir

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, ABD'nin Rus enerjisi kullanımında Macaristan'ı muaf tutmasının Slovakya'yı da kapsadığını söyledi. Sakova, "Slovakya ulusal rafinerisi Slovnaft'ın sahibi Macar petrol şirketi MOL. Bu şirket Rusya'dan petrol alımında yaptırımdan muaf tutulduysa Slovnaft için de alımlar yapılabilir" dedi.

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova Bratistlava'da gazetecilere yaptığı açıklamada Macaristan'ın Rusya'dan enerji ithalatı konusunda 1 yıllığına ABD'nin yaptırımlarından muaf tutulmasının Slovakya'yı da kapsadığını söyledi. Slovakya ulusal petrol rafinerisi Slovnaft'ın Macar petrol şirketi MOL'e ait olduğunu ifade eden Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, bu rafineride işlenen ham petrolün büyük bölümünün Rusya'dan ithal edildiğini belirtti. Sakova, "Petrol alımlarının tamamı Macar şirketi tarafından gerçekleştirilmekte, bu şirket ABD yaptırımlarından muaf tutulduysa bu Slovnaft için yapılacak alımlar için de geçerli" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz Şubat ayında Hırvatistan ile imzalanan anlaşma neticesinde Slovakya'ya Adria boru hattıyla da ham petrol taşınmaya başlandığını hatırlatan Denisa Sakova, ancak Slavnaft'ın Hırvat tedarikçiyi yüksek iletim ücretleri ve kısa vadeli tedarik sözleşmeleri imzalaması nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Öte yandan, Slovnaft'ın 2024 yılında işlediği 4,8 milyon ton petrolün yaklaşık 4 milyon 160 bin tonunun Slovakya'ya petrol taşıyan bir diğer boru hattı olan Druzhba (Dostluk) aracılığıyla Rusya'dan ithal edildiği kaydedildi. - BRATİSLAVA