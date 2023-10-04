Siverek'te Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla trafik denetimleri sıkılaştırıldı. İlk uygulama Ayvanat Mahallesi'nde yapıldı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından artan şikayet ve istekler çerçevesinde ilçede güven ve huzur ortamının sağlanması, trafik kurallarına uyulması amacıyla kent genelinde asayiş ve denetimlere başlandı.

İlk uygulama mesai bitimine doğru Ayvanat Mahallesi 25 metre yol üzerinde yapıldı. Denetimlerde kimlik, ehliyet ve emniyet kemeri kontrolleri yapılırken, üst kontrolleri ile birlikte araçlar da polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Kurallara uymayan veya ön koltuklarda çocukları oturtan sürücülere cezai işlem uygulandı. Siverek Kaymakamı Musa Aydemir'de yapılan uygulamaya katılarak denetim gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret etti, görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Aydemir denetimlere takılan sürücülerle de sohbet ederek, trafik kullarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Aydemir, " Kent genelinde denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecek, Siverekli hemşerilerimizin huzuru için her zaman ayaktayız, onlardan gelen şikayetleri de memnuiyetlerde dikkate alan bir yapıdayız." Diyerek, basın mensuplarına da teşekkür etti.

Cadde esnafını da ziyaret eden kaymakam Aydemir, çocuklarla yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. - ŞANLIURFA