Haberler

Sivas'ta yıllardır konuşulan Kuzey Çevreyolu Projesi, 2026 yatırım programına alındı

Sivas'ta yıllardır konuşulan Kuzey Çevreyolu Projesi, 2026 yatırım programına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, 2026 yılı için yatırım programına alınan hizmetleri duyurdu.

Ak Parti Sivas İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, 2026 yılı için yatırım programına alınan hizmetleri duyurdu.

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Milletvekilleri, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, yatırım programına alınan hizmetleri duyurdu.

Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Tanrıverdi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sivaslıları yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, sanayi, enerji alanlarında ve birçok farklı alanda hayata geçirilen yatırımlar şehrimizi değiştirmiştir. Yollar, hızlı tren hattı, sağlık tesisleri, modern okullar, üniversite yatırımları, organize sanayi bölgelerindeki gelişmeler ve kırsal kalkınma projeleri ile Sivas, bölgenin yükselen şehirlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle istihdamı artıran yatırımlar sayesinde gençlerimiz için yeni iş imkanları oluşturulmuştur. Merkezi hükümet yatırımlarıyla Sivas merkezle birlikte ilçelerimizde de hiçbir ayrım gözetmeden 'önce insan' anlayışıyla hareket ediyoruz. Şunu açıklamak isteriz ki yapılan yatırımlar sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı planlayan güçlü adımlardır. AK Parti kadroları olarak Sivas'ı daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Birçok proje yatırım programına alındı

Projeleri kamuoyu ile paylaşan Tanrıverdi, "Yıllardır Sivas'ta konuşulan, yıllardır projeleri hazırlanan Kuzey Çevre Yolu artık yatırım programına alınmıştır. Bu büyük müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, Adliye binamızın geliştirilmesi, kırsalda inşa edilecek yeni göletlerin müjdesini vermek istiyoruz. İstihdam alanında ise TURASAŞ'ta yeni tesisler kurulacağını ifade etmek istiyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Yakın arkadaşının bu paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular