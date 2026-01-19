Sivas'ta yıllardır konuşulan Kuzey Çevreyolu Projesi, 2026 yatırım programına alındı

Ak Parti Sivas İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, 2026 yılı için yatırım programına alınan hizmetleri duyurdu.

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Milletvekilleri, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, yatırım programına alınan hizmetleri duyurdu.

Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Tanrıverdi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sivaslıları yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, sanayi, enerji alanlarında ve birçok farklı alanda hayata geçirilen yatırımlar şehrimizi değiştirmiştir. Yollar, hızlı tren hattı, sağlık tesisleri, modern okullar, üniversite yatırımları, organize sanayi bölgelerindeki gelişmeler ve kırsal kalkınma projeleri ile Sivas, bölgenin yükselen şehirlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle istihdamı artıran yatırımlar sayesinde gençlerimiz için yeni iş imkanları oluşturulmuştur. Merkezi hükümet yatırımlarıyla Sivas merkezle birlikte ilçelerimizde de hiçbir ayrım gözetmeden 'önce insan' anlayışıyla hareket ediyoruz. Şunu açıklamak isteriz ki yapılan yatırımlar sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı planlayan güçlü adımlardır. AK Parti kadroları olarak Sivas'ı daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Birçok proje yatırım programına alındı

Projeleri kamuoyu ile paylaşan Tanrıverdi, "Yıllardır Sivas'ta konuşulan, yıllardır projeleri hazırlanan Kuzey Çevre Yolu artık yatırım programına alınmıştır. Bu büyük müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, Adliye binamızın geliştirilmesi, kırsalda inşa edilecek yeni göletlerin müjdesini vermek istiyoruz. İstihdam alanında ise TURASAŞ'ta yeni tesisler kurulacağını ifade etmek istiyorum" dedi. - SİVAS