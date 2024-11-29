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Sivas Firmalarına Halka Arz ve Finansman İmkanları Konulu Toplantı Düzenlendi

Sivas Firmalarına Halka Arz ve Finansman İmkanları Konulu Toplantı Düzenlendi
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, Sivaslı firmalara halka arz süreçleri ve finansman yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Başkent Üniversitesi'nden uzmanlar, katılımcılara finansal yönetim ve banka kredilerine erişim konularında önemli bilgiler sundu.

STSO'da Sivas firmalarına halka arz ve finansman imkanları konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen "Sivas Firmaları Halka Arz Süreci" bilgilendirme toplantısı, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adalet Hazar ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Sivaslı firmalara halka arz süreçleri, finansman sağlama yöntemleri ve banka kredilerine erişim gibi önemli konularda bilgiler aktarıldı.

Toplantının açılışında konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ta halka arz sürecine ilgi gösteren firmaların sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Özdemir, "Bugün, şirketlerimizin halka arzıyla ilgili önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu süreç, firmalarımız için büyük bir adım olabilir. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha fazla Sivaslı şirketin halka arz olmasını umuyoruz" dedi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu tür toplantıları artırmayı hedeflediğini belirten Başkan Zeki Özdemir, Sivas'ta büyüyen ve halka arz olma niyeti taşıyan firmalarla daha fazla iş birliği yapmayı planladıklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin, Sivas ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağını ve üyelerinin finansal büyümelerine imkan tanıyacağı vurgulayarak, Sivas'taki firmaların finansal okuryazarlığını artırmaya ve onları uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale getirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda, Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adalet Hazar ve Prof. Dr. Şenol Babuşcu, halka arz süreçleri, finansal yönetim ve banka kredilerine erişim imkanları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Halka arzın finansal yönetimlerden bir tanesi olduğunu belirten Prof. Dr. Babuşcu, halka açılmayı isteyen şirketlere yardımcı olmak için burada olduklarını ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na bu fırsatı sundukları için teşekkür ettiklerini ifade etti.

Toplantının ilk oturumunda, sermaye piyasalarından finansman sağlama şartları ele alındı. İkinci oturumda ise şirketlerin banka kredilerini en uygun şekilde temin etme yolları tartışıldı. Katılımcılar, finansal yönetim ve yatırım stratejileri konusunda önemli bilgiler edinerek, şirketlerini büyütme ve halka arz sürecine hazırlama adına faydalı bilgiler edindi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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