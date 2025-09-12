Haberler

Şırnak'ta Tarım ve Orman Projeleri için İstişare

Şırnak'ta Tarım ve Orman Projeleri için İstişare
AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek şehirdeki tarım ve orman projelerini görüştü. Görüşmede tarımsal üretimin artırılması ve orman varlığının korunması gibi konular ele alındı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek kentte yürütülen ve planlanan tarım ile orman projelerini görüştü.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, şehrin tarım ve orman alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve vatandaşların refahını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile verimli bir istişare gerçekleştirdi.

Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar ile Şırnak için planlanan projeler ele alındı. Tarımsal üretimin artırılması, sulama altyapısının güçlendirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve orman varlığının korunarak gelecek nesillere aktarılması yönünde atılacak adımların değerlendirildiğini belirten Milletvekili Tatar; "Bakanlığımızın güçlü destekleriyle bölgemiz tarım ve orman alanında daha da kalkınacaktır. Bakanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

