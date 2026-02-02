Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Bir sonraki askeri geçit törenimizde, binlerce silahlı robot yer alacak"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'daki Çin Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Bir sonraki askeri geçit törenimizde, binlerce silahlı robot yer alacak ve ülkemizin güvenliğine ilave katkı sağlanacak" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'daki Çin Kültür Merkezi'nde Çinli bir teknoloji şirketi tarafından gerçekleştirilen robot sunumuna katıldı. Sırp lider, burada Çin'in yardımıyla Sırbistan'da robot üretimine geçişi ve ülkenin savunmasında silahlı robotların kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belgrad'da Çin merkezli insansı robot geliştiricisi AGIBOT tarafından yapılan sunumu inceleyen Vucic, "Robot sunumunda bir ayrıntı dikkatimi çekti. Bunlar, 10, 20, 30 kg yük taşıyabiliyor. 'Bunların 100 kg taşıyabilen daha büyük modelleri var' denilmesi dikkatimi çekti. Bu, robotların kamera taşıyabilecekleri ve çalışabilecekleri anlamına geliyor. Bunu Çin'de zaten yapıyorlar ve sınır kontrollerinde kullanıyorlar. Tekerlekli olanları yolda görüyorsunuz. Tekerleksiz olanları da var ve zıplayarak engelleri aşabiliyorlar" dedi.

Robotların birçok işin üstesinden gelebildiğine vurgu yapan Vucic, "Ayrıca bunları silahlandırmak da mümkün. Dolayısıyla bir sonraki askeri geçit törenimizde binlerce silahlı robot yer alacak ve ülkemizin güvenliğine ilave katkı sağlanacak" diye konuştu.

Sırbistan'ın insansı robot üretiminde "ilk" olma hedefi

Yapay zekanın insansı robotlara entegrasyonu ve bu robotların sanayi ve hizmet sektöründe kullanımına odaklanan Çinli şirketin robotlarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Aleksandar Vucic, "Sırbistan'ın samimi dostu" olarak tanımladığı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir sonraki görüşmesinde kendisinden bu hususta destek talebinde bulunacağını açıkladı.

İnsansı robotların birçok kullanım alanı olabileceğini vurgulayan Vucic, "Bu yıl önümüzdeki aylar içinde Sırbistan'a bu zamana kadar yapılan en büyük yatırımı başlatabilir ve Avrupa'da bu tür robotların üretildiği ilk ülke haline gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kahve yapabiliyorlar, evde ütü yapıyorlar, çamaşır yıkıyorlar ve daha pek çok işi yerine getiriyorlar. Biz de bunların tamamını burada üretmeye çalışacağız ve Avrupa'da ilk olacağız. Hatta bütün bunların bu yıl içinde gerçekleşmesini hedefliyoruz" dedi. Sırbistan'da robot fabrikalarının yanı sıra robotların insanlardan eğitim alarak insanların yaptığı işleri öğrenmeleri için merkezler de açılacağını söyleyen Vucic, her şeyin yolunda gitmesi halinde planın 2030 senesine kadar 50 fabrika açılması olduğunu açıkladı.

Öte yandan, sunumun en dikkat çekici anlarından biri, Vucic'in insansı robot Luka ile tokalaşması oldu. Luka, Aleksandar Vucic'e İngilizce olarak "Sırbistan'ın yenilikçilikte önemli bir köprü" olduğunu söyleyerek karşılama mesajı verdi. - BELGRAD