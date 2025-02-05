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Sinop'ta Tarım ve Ormancılık Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'ta Tarım ve Ormancılık Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sinop Valisi ve AK Parti yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanı ile bir araya gelerek ildeki tarım, hayvancılık ve ormancılık projelerini değerlendirdi. Toplantıda, çiftçilere yönelik destek programları ve kırsal kalkınma projeleri gibi konular ele alındı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Bakan Yumaklı'nın başkanlığında gerçekleştirilen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda, Sinop'un tarım, hayvancılık ve ormancılık alanındaki mevcut durum ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Toplantıda, çiftçilere yönelik destek programları, tabiat parkları ve koruma alanları, orman koruma ve ağaçlandırma çalışmaları, sulama altyapısının güçlendirilmesi, ORKÖY ve kırsal kalkınma projeleri, orman depoları, orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri ve DSİ faaliyetleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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