Sinop'ta Tarım ve Ormancılık Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Bakan Yumaklı'nın başkanlığında gerçekleştirilen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda, Sinop'un tarım, hayvancılık ve ormancılık alanındaki mevcut durum ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Toplantıda, çiftçilere yönelik destek programları, tabiat parkları ve koruma alanları, orman koruma ve ağaçlandırma çalışmaları, sulama altyapısının güçlendirilmesi, ORKÖY ve kırsal kalkınma projeleri, orman depoları, orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri ve DSİ faaliyetleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu. - SİNOP