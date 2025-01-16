Sinop Adalet Sarayı 2025 Yılında Yatırım Programına Alındı
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Adalet Sarayı Binasının 2025 yılı yatırım programına alındığını ve inşaat çalışmalarına başlanacağını duyurdu.
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Adalet Sarayı Binasının 2025 yılı yatırım programına alındığını müjdeledi. Maviş, inşaat çalışmalarına 2025 yılı içinde başlanacağını belirtti.
Proje ihalesi Aralık ayında yapılan Sinop Adalet Sarayının 2025 yılı yatırım programına alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Maviş, Adalet Sarayı Yapım çalışmalarının 2025 yılı içinde başlayacağını ifade etti. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika