Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Gençlere Yatırım Yapıyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlere yapılan yatırımların ülkeye yapılan yatırımlar olduğunu belirtti. Sıfır Atık konusunda yapılan çalışmaları anlatan Ercan, Park Sincan Projesi ve Aras'ta Sincan AVM Projesi'nin yakında hizmete açılacağını müjdeledi. Ayrıca, Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Ankara'da örnek gösterildiğini söyledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Gençler belediyemizin ana gündemi. Gençlere yatırım, ülkemize yatırımdır" dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bir televizyon kanalında Sincan'a yönelik dev yatırımları anlattı. Sincan'ın Sıfır Atık konusunda geldiği noktayı değerlendiren Başkan Ercan, Park Sincan Projesi ve Aras'ta Sincan AVM Projesi'nin kısa süre içinde hizmete açılacağı müjdesini verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sıfır Atık konusunda atılan adımları anlattı. "Sıfır Atık ve geri dönüşüm meselesi bizim için herhangi bir konu değil, yaşam biçimi adeta" diyen Ercan şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık ve geri dönüşüm meselesi bizim için herhangi bir konu değil, yaşam biçimi adeta. Daha önce çöp diye nitelendirdiğimiz doğaya zarar verici unsurları artık geri dönüşüm sürecinde yeni bir ham maddeye dönüştürüyoruz. Böylece hem ekolojik anlamda hem de ekonomik anlamda çevreye ve mali sisteme katkımız oluyor. Başka ilçelere, kurumlara, belediyelere danışmanlık yapıyoruz. İlk yerli sistemle kompost sistemiyle gübre üretmeye başladık. Tonlarca gübre üretiyoruz. Bu üretim çok hoşumuza gitti, üretimi çeşitlendirelim dedik. Sokak hayvanları için tonlarca mama üretiyoruz. Marketlerde 300-500 TL'ye aldığınız mamayı biz 2-3 liraya mal ediyoruz. Çünkü ham maddemiz bol; zincir marketlerden, pazar atıklarından topladığımız atıkları özelliklerine göre ayırıyoruz, bunlardan hayvanın yaşına cinsine hastalığına göre mama üretiyoruz. Eko-Çiftlik kurduk, üretimi daha çok çeşitlendirelim istedik. Bir ünitenin çıktısının diğer ünitenin girdisi halinde değerlendirildiği entegre bir sistem. Biyogaz, kurtçuk, solucan, balık üretiyoruz; meyve ve sebze çiftlikleri kurduk."

Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Ankara'da parmakla gösterildiğini ifade eden Ercan,

"Sayısız padoğumuz var, bilimsel kriterlere göre kaç hayvan olması gerekiyorsa o şekilde misafir ediyoruz. Kısırlaştırma, aşılama ünitemiz var, ameliyathanemiz var. Su ile uyuz tedavisi yapıyoruz. Burada iddialıyım, Ankara'nın en büyük, en güzel, en modern bakım ve rehabilitasyon merkezi bizde. Yüzlerce hayvanı aynı anda misafir edebiliyoruz. İçine at çiftliği de kurduk, midilli atları getirdik. Sosyal sorumluluk ihtiva eden bu tür projelerde çocuklarımız ve gençlerimiz buraya gelip gezsinler istiyorum."

Sincan'a yönelik dev yatırımları anlatan Başkan Ercan, "İki büyük projemiz var, 2-3 aya kadar hayata geçecek. Sadece Sincan için değil, Ankara'ya da değer katacak. Sincan Park, 300 bin metrekarelik alandan bahsediyorum. Her türlü etkinliğin yapılabileceği bir cennet bahçesi, daha öne bataklıktı, burayı cennet bahçesine dönüştürüyoruz. İkincisi ise gençlere bunu müjde olarak duyurmak istiyorum, modern tek katlı bir alışveriş merkezi, 80 dükkan civarında bir AVM'den oluşan, altında 800 araçlık otoparkıyla şehrin otopark ihtiyacına karşılık veren, ortasında mükemmel unsurlarla bezenmiş bir meydan düzenlemesiyle Sincan'a çok büyük değer katacak" ifadelerini kullandı.

Ercan, "Gençler belediyemizin ana gündemi. Gençlere yatırım ülkemize yatırımdır, yapı olarak da gençlere yakın birisiyim. Sincan'ın geleceğini gençlerle tasarlamak gibi bir kaygım var. Sincan kütüphaneler şehri olarak anılıyor. 12 tane kütüphanemiz var, her birinde gençlerimiz ders çalışıyor, kitap okuyor. Yüzme havuzundan, tenis kortuna, halı sahasından, basketbol-voleybol sahasına kadar sayısız spor tesisi yaptık. Bütçeden ciddi bir parçayı sosyo-kültürel çalışmalara, spora, sanata bilime ayırıyorum. Dijital eğitim modülümüz var; canlı ders anlatımı, yüzlerce soru, sınırsız konu anlatımı içerisinde her şey var. Bunu ücretsiz dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA