Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesi Hesko Kaptajı İçmesuyu Ana Kaynağı'nda incelemelerde bulunarak su sorununun çözümü için talimatlar verdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Hesko İçme Suyu hattında incelemelerde bulundu.

Kızılkaya, Şirvan ilçesi Hesko Kaptajı İçmesuyu Ana Kaynağı'nda yaptığı incelemelerde, Siirt Belediyesi ve DSİ Şube Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Su kaynağının tam kapasiteyle çalıştırılması ve iletim hattına su akışının sağlıklı verilmesi yönünde talimat veren Kızılkaya, açılan kuyulardan iletim hattına içme suyunun sağlanacağını belirtti.

Devletin tüm imkanı kullanılarak su sorununun en kısa sürede kararlılıkla çözüme kavuşturulacağını belirten Kızılkaya, açılan sondaj kuyuları ile birlikte kentte ciddi bir rahatlamayı amaçladıklarını vurguladı.