Siirt, Türkiye'nin Enerji Üssü Olma Yolunda
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, terör nedeniyle yıllarca süren kesintilerin ardından Siirt'in Türkiye'nin enerji üssü olabileceğini belirtti. Enerji yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, terör nedeniyle 41 yıl boyunca kesintiye uğrayan petrol yatırımlarının ülke ekonomisine milyarlarca dolara mal olduğunu belirterek, "Bu kez fırsatı heba etmemeliyiz, Siirt'i Türkiye'nin enerji üssü yapabiliriz" dedi.

Çalapkulu, Siirt'in stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve girişimci insan gücüyle Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların çok daha önce başlatılabileceğini belirten Çalapkulu, "Eğer 1984'ten bugüne bölgemiz güven içinde olsaydı, Siirt bugün sadece fıstık ve balıyla değil, petrolüyle de anılırdı" ifadelerini kullandı.

Enerji yatırımlarının güvenlik sorunları nedeniyle yıllarca yapılamadığını belirten Çalapkulu, sondaj yapılan bölgelerin bir dönem terör örgütlerince üs ve kamp alanı olarak kullanıldığını hatırlattı. Çalapkulu, "Ne yazık ki bu nedenle Türkiye'nin yer altı zenginlikleri uzun yıllar ekonomiye kazandırılamadı. Artık yeni bir dönem başladı. Siirt Türkiye'nin enerji üssü olabilir. Bu kez fırsatı heba etmemeliyiz. Yerel işletmelerimizi, gençlerimizi ve üniversitemizi sürece dahil ederek Siirt'i Türkiye'nin yeni enerji merkezi yapabiliriz" dedi.

STSO olarak kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde her türlü girişime destek vereceklerini kaydeden Çalapkulu, petrolün sunduğu imkanların gelecek nesilleri de kapsayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye yüzyılı hedefi içinde, terörsüz Türkiye vizyonuyla ticari, ekonomik ve kültürel tüm alanlarda güçlü bir Siirt inşa edeceklerini kaydeden Çalapkulu, tüm kesimlere iş birliği çağrısında bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
