Siirt'te HES Projeleri Doğayı Tehdit Ediyor

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Siirt'te Hidroelektrik Santrali (HES) projeleri ile derelerin kurutulduğunu ileri sürerek, "Siirt, artık sadece yoksullukla, işsizlikle, ihmalle değil aynı zamanda doğasının, suyunun, toprağının yok edilmesi ile karşı karşıya." dedi.

Sarıtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Siirt'in kuraklık, yoksulluk ve işsizlikle sınandığını söyledi.

HES projeleri ile derelerin kurutulduğunu savunan Sarıtaş, "Siirt, artık sadece yoksullukla, işsizlikle, ihmalle değil aynı zamanda doğasının, suyunun, toprağının yok edilmesi ile karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Siirt'in son 65 yılın en kurak dönemini geçirdiğini aktaran Sarıtaş, yağışların azaldığını, yer altı sularının çekildiğini, bu durumun yaşamı da etkilediğini, köylünün üretim yapamadığını, çiftçinin tarlasına bakamadığını ifade etti.

Siirt'te sağlık hizmetinin fiilen ortadan kalktığını öne süren Sarıtaş, kentte bazı branşlarda doktor olmadığını söyledi.