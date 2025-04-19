Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu Açıldı

Siirt- Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolu açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, projenin Siirt'in ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Alimler yurdu Siirt'te, Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği bu kadim coğrafyada Siirt-Kurtalan yolu ve havalimanı bağlantı yolunun açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Botan Vadisi'nin sarp kanyonları, Rasıl Hacar'ın eşsiz kaya oluşumları ve Billoris Kaplıcaları'nın şifalı suları, Siirt'i sadece bir şehir değil, adeta bir açık hava müzesi haline getirmiştir. Tillo'nun gökyüzüne uzanan minareleri, Botan Çayı'nın çağlayan suları, Siirt'in fıstığı ve battaniyesi; bu şehrin ruhunu ve zenginliğini anlatan sadece birkaç semboldür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 137 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 110 kilometreye ulaştırarak Siirtlileri yollarda konfor ve güvenle buluşturduk. 186 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdik. Siirt çevre yolu, Siirt şehir geçişi, Kozluk–Baykan yolu, Batman–Beşiri–Kurtalan yolu, Siirt–Tillo yolu ve Küçüksu–Pervari yolu gibi önemli projeleri tamamladık. 57,2 kilometre uzunluğundaki Siirt-Eruh yolunun 56,2 kilometresini sathi kaplamalı olarak bitirdik ve proje kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini açtık. Küçüksu-Hizan-Pervari yolu ile birlikte Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı beğendik Botan Köprüsü ile Pervari ilçesinin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağladık. Bu köprümüz tedirginlikle geçilen Botan Çayı'nı tarihe gömdü ve üzerinde yapılan seyahati güle oynaya izlenen bir doğa seyrine dönüştürdü. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Siirt-Kurtalan yolu ve havalimanı bağlantı yolu, Siirt'imizin ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktasıdır. 21,2 kilometre uzunluğundaki bu proje, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal varyantını ve 3 kilometre uzunluğundaki havalimanı bağlantı yolunu kapsamaktadır. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiğimiz bu güzergah, Reşat Baysal Köprülü Kavşağı ve 8 adet hemzemin kavşak ile de donatılmıştır. Bu projeyle Siirt-Kurtalan arasındaki tek yolu bölünmüş yola dönüştürmüş olduk. Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek; zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon salınımını 2.541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Bu yol, Siirt'in ticaret ve turizm potansiyelini daha da büyütecek, bölgenin ekonomik kalkınmasına güçlü bir katkı sağlayacaktır. Siirt'in havayolu ve demiryolu altyapısını da güçlendiriyoruz. Havalimanını yenileyerek sivil havacılığa kazandırdık. Şu anda Ankara ve İstanbul'a haftalık 14 uçuş gerçekleştiriyoruz. Yolcu talebini karşılamak için yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkaracak yeni terminal binası çalışmalarına da başladık" ifadelerini kullandı. - SİİRT